Americké lietadlá monitorovali štyri ruské TU-142 neďaleko Aljašky

Washington 27. júna (TASR) - Americké vojenské lietadlá v sobotu asi osem hodín monitorovali neďaleko Aljašky let štyroch ruských prieskumných strojov, informovala agentúra AFP.



Ruské stroje TU-142 sa dostali do vzdialenosti asi 65 námorných míľ južne od reťazca Aleutských ostrovov a v aljašskej identifikačnej zóne protivzdušnej obrany (ADIZ) sa nachádzali osem hodín.



Severoamerické letecké obranné velenie (NORAD) vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter napísalo, že ruské lietadlá zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore a nevstúpili do vzdušného priestoru USA alebo Kanady.



ADIZ je oblasť, v ktorej pohyb lietadiel monitorujú letecké sily jednej alebo viacerých spriatelených krajín, takže majú viac času na reakciu na nepriateľské konanie, napísala agentúra AFP.



USA vytvorili štyri z týchto zón a ďalšie si založilo aj viac ako tucet iných štátov.



Ako poznamenala AFP, tento mesiac je to už štvrtý takýto incident neďaleko Aljašky.



Ruské ministerstvo obrany pred tým - 29. mája - zverejnilo zábery na dva americké bombardéry B-1, ktoré Rusko monitorovalo po ich preletoch nad Baltským a Čiernym morom v blízkosti územia Ruska.