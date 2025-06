Americké lietadlá stiahli z letiskovej plochy na základni v Katare

Dauha 20. júna (TASR) - Satelitné snímky zo štvrtka naznačujú, že desiatky vojenských lietadiel na americkej vojenskej základni al-Udajd stiahli z letiskovej plochy. Podľa agentúry AFP sa ich môžu snažiť ochrániť pred prípadnými iránskymi útokmi, keďže Washington zvažuje, či sa zapojí do konfliktu medzi Iránom a Izraelom, píše TASR.



Ešte 5. júna sa na letiskovej ploche nachádzalo 40 amerických lietadiel vrátane prieskumných strojov alebo transportných lietadiel Hercules C-130. Na satelitných snímkach zo štvrtka poskytnutých spoločnosťou Planet Labs PBC sa však na ploche nachádzali iba tri lietadlá.



Mark Schwartz, generálporučík americkej armády vo výslužbe pre AFP uviedol, že personál, lietadlá a zariadenia v al-Udajd by boli v prípade útoku „mimoriadne zraniteľné“ vzhľadom na „tesnú blízkosť“ základne k Iránu. Aj črepiny z výbušnín by podľa neho mohli spôsobiť, že lietadlo „by nebolo schopné plniť svoje úlohy“. Stroje pravdepodobne presunuli do hangárov alebo na iné základe v regióne.



AFP pripomína, že od minulotýždňového izraelského útoku na Irán sú americké sily v regióne v pohotovosti. Do oblasti smeruje lietadlová loď USS Nimitz a na letiská v Európe z USA vyslali 25 tankovacích lietadiel KC-46A Pegasus a KC-135 Stratotanker.



Hovorkyňa Bieleho domu vo štvrtok večer ozrejmila, že americký prezident Donald Trump sa o prípadnom vojenskom útoku na Irán rozhodne v priebehu najbližších dvoch týždňov, hoci stále preferuje možnosť diplomatického urovnania situácie.