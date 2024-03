Americké lietadlá zhodili humanitárnu pomoc pre civilistov v Gaze

Washington 2. marca (TASR) - Tri americké vojenské transportné lietadlá v sobotu zhodili humanitárnu pomoc pre civilistov do Pásma Gazy. S odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa o tom informovala agentúra AFP.



"Uskutočnili sme kombinované zhadzovanie humanitárnej pomoci z lietadiel do Gazy," citovala AFP predstaviteľa amerického centrálneho velenia pod podmienkou zachovania anonymity.



Podľa neho sa humanitárnej operácie, ktorej cieľom bolo "poskytnúť pomoc civilistov postihnutým prebiehajúcim konfliktom", zúčastnili tri lietadlá typu C-130 amerického letectva.



Stanica CNN informovala, že do palestínskej enklávy bolo zhodených 66 balíkov, ktoré obsahovali 38.000 dávok potravinovej pomoci.



Americký prezident Joe Biden avizoval túto operáciu ešte v piatok - deň po tom, čo počas rozdávania humanitárnej pomoci Palestínčanom v Gaze prišlo o život viac než 100 ľudí.



Izrael tvrdí, že mnoho obetí štvrtkového incidentu bolo ušliapaných v tlačenici. Zároveň priznal, že izraelskí vojaci strieľali do niektorých ľudí v dave, ktorí sa k nim mali nebezpečne približovať.



Biden tiež povedal, že prísun pomoci do Pásma Gazy nie je ani zďaleka dostačujúci. Washington podľa jeho slov urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sa do Gazy dostalo viac potrebnej pomoci.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok spresnil, že USA plánujú uskutočniť viacero kôl zhadzovania pomoci, ktoré by mali trvať niekoľko týždňov.



Biely dom, americké ministerstvo zahraničných vecí a Pentagón už niekoľko mesiacov zvažovali možnosť poskytovania humanitárnej pomoci do Gazy zo vzduchu. Tento krok však odkladali pre obavy, že táto metóda je neefektívna, nedokáže zaistiť, aby sa pomoc dostala k civilistom v núdzi a nemôže nahradiť dodávky pomoci po zemi. Štvrtkový incident v Gaze však zrejme prinútil Bidena, aby schválil tento typ poskytovania pomoci, píše agentúra AP.