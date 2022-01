Americké lietadlové lode absolvujú výcvik v Juhočínskom mori

Washington 24. januára (TASR) - Dve skupiny amerických lietadlových lodí vstúpili do sporných vôd Juhočínskeho mora, aby tam absolvovali výcvik. V pondelok to oznámilo americké ministerstvo obrany, pričom americký admirál J.T. Anderson uviedol, že cieľom operácie je uistiť amerických spojencov a ukázať odhodlanie "bojovať proti škodlivému vplyvu".



Obe skupiny lodí, na ktorých čele stoja americké vlajkové lode USS Carl Vinson a USS Abraham Lincoln, započali svoj výcvik v Juhočínskom mori v nedeľu. V rámci manévrov budú tieto skupiny lodí cvičiť napríklad protiponorkové a vzdušné bojové operácie či posilňovať svoju bojaschopnosť, informovala agentúra Reuters.



"Takéto operácie nám umožnia zlepšiť našu bojovú spoľahlivosť, uistia našich spojencov a partnerov a demonštrujú naše odhodlanie ako námorníctva zabezpečiť regionálnu stabilitu a bojovať proti škodlivým vplyvom," uviedol admirál Anderson, ktorý je veliteľom skupiny lodí, na ktorej čele stojí USS Abraham Lincoln.



Výcvik sa však uskutoční v súlade s medzinárodným právom, ktoré platí v medzinárodných vodách, uviedol americký rezort obrany.



Sporné vody Juhočínskeho mora sú jedným zo zdrojov napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá si nárokuje na veľkú časť tohto mora a vybudovala si tam vojenské základne na viacerých umelých ostrovoch. Lode amerického námorníctva sa pomerne často plavia v blízkosti týchto ostrovov, aby tak spochybnili čínske územné nároky.



Americký rezort obrany oznámil, že skupiny jeho protilietadlových lodí v nedeľu absolvovali výcvik spolu s japonským námorníctvom vo Filipínskom mori, teda v oblasti, ktorá zahŕňa aj vody na východ od Taiwanu.



Taiwan pritom v pondelok informoval, že Čína vyslala v nedeľu do jeho vzdušnej obrannej zóny (ADIZ) 39 bojových lietadiel.



Peking toto vyjadrenie Taiwanu zatiaľ nekomentoval, v minulosti však uviedol, že cieľom podobných misií je chrániť svoju suverenitu a zabrániť vonkajším zásahom do jeho nárokov týkajúcich sa Taiwanu, ktorý Čína považuje sa súčasť svojho územia.



Na vody Juhočínskeho mora, ktorým prechádzajú dôležité námorné trasy, nachádzajú sa v nich náleziská plynu a oblasti priaznivé pre rybolov, si nárokuje okrem Číny aj Taiwan a z časti aj Vietnam, Malajzia, Brunej a Filipíny.