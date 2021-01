Americké lode uskutočňujú vojenské cvičenie v Juhočínskom mori

Washington 25. januára (TASR) - Americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt a skupina ďalších sprievodných plavidiel začala v pondelok vojenské cvičenie v Juhočínskom mori. Manévre s označením "Sloboda plavby" sú prvou rutinnou operáciou svojho druhu počas funkčného obdobia nového prezidenta USA Joea Bidena.



Útočná skupina vstúpila do danej oblasti už v sobotu, v ten istý deň, ako Taiwan ohlásil, že do jeho obrannej zóny vletelo niekoľko čínskych bojových stíhačiek, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na indo-tichomorské velenie amerických ozbrojených síl.



"Je skvelé byť znova v Juhočínskom mori a vykonávať rutinné operácie, posilňujúc námornú slobodu a podporujúc svojich spojencov," uviedol veliteľ danej útočnej skupiny kontraadmirál Doug Verissimo.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more, a to napriek tomu, že Taiwan, Filipíny, Brunej, Malajzia a Vietnam takisto tvrdia, že im patrí časť tohto teritória.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí označil cvičenie americkej útočnej skupiny za "ukážku sily, ktorá neprispieva k zachovaniu mieru a stability v danom regióne".



Juhočínske more je strategickou vodnou trasou a predpokladajú sa v ňom značné zásoby nerastných a energetických surovín.



Peking tam v uplynulých rokoch buduje umelé ostrovy, na ktorých je možné umiestniť vojenské lietadlá, čo vyvoláva nesúhlasné reakcie iných krajín nárokujúcich si časti Juhočínskeho mora.



Cvičenie amerických plavidiel prichádza iba niekoľko dní po tom, ako Washington deklaroval svoje záväzky voči Taiwanu a označil ich za "pevné ako skala". Išlo o prvé vyhlásenie Bidenovej administratívy v súvislosti s touto demokratickou ostrovnou krajinou.



Taiwan sa politicky oddelil od pevninskej Číny na konci občianskej vojny v roku 1949 a odvtedy existuje pod neustálou hrozbou invázie. Čínski lídri opakovane vyhlasujú, že Taiwan sa jedného dňa dostane pod kontrolu Pekingu.



Čína podráždene reaguje na akékoľvek oficiálne kontakty iných krajín s Taiwanom a usiluje sa o medzinárodnú diplomatickú izoláciu ostrova. Spojené štáty sú najvýznamnejším neoficiálnym spojencom Taiwanu, ktorý od USA dostáva zbrane na svoju obranu.



Predošlý americký prezident Donald Trump prikročil k užším vzťahom s Taiwanom, keďže sa s Čínou dostal do sporov ohľadom obchodných otázok. Všeobecne sa očakáva, že jeho nástupca bude pokračovať v tvrdom postoji voči Pekingu.