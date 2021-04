Americké lode vypálili varovné výstrely smerom k iránskym plavidlám

Washington 27. apríla (TASR) - Americké námorníctvo v utorok informovalo, že jeho loď v pondelok v Perzskom zálive vypálila tri varovné výstrely smerom k trom rýchločlnom iránskej pobrežnej stráže, aby ich varovala po tom, ako sa k nej priblížili veľkou rýchlosťou.



Podľa správy agentúry AFP, k incidentu došlo v pondelok okolo 20.00 h miestneho času, keď sa tri motorové člny jednotky pobrežnej stráže revolučných gárd priblížili do vzdialenosti asi 70 metrov k hliadkovaciemu plavidlu amerického námorníctva USS Firebolt a člnu americkej pobrežnej stráže Baranoff, uviedla hovorkyňa 5. flotily so sídlom v Bahrajne Rebecca Rebarichová.



Posádka amerického plavila následne vyslala iránskym lodiam viacnásobné varovania prostredníctvom rádiosignálu i megafónmi, uvádza sa vo vyhlásení 5. flotily amerického námorníctva.



Iránske plavidlá však pokračovali vo svojich manévroch, uviedla hovorkyňa. Dodala, že posádka lode USS Firebolt potom vystrelila niekoľko varovných výstrelov a člny revolučných gárd sa vzdialili.



Podľa amerického námorníctva tieto dve americké lode vykonávali v medzinárodných vodách v Perzskom zálive "bežné hliadkovanie".



Agentúra AFP dodala, že od začiatku roka ide o druhý incident medzi americkým námorníctvom a iránskymi loďami. Súčasne je to aj prvýkrát od roku 2017, čo americké námorníctvo prikročilo k varovným výstrelom.



Piata flotila pred tým v utorok oznámila, že člny iránskych revolučných gárd sa 2. apríla "agresívne" priblížili k iným dvom americkým lodiam plaviacim sa tiež v Perzskom zálive.



Iránsky katamarán sa vtedy spolu s tromi rýchloloďami priblížil na vzdialenosť asi 64 metrov k americkým lodiam Wrangell a Monomoy, ktoré v zálive vykonávali bežné hliadkovanie. Wrangell manévroval, aby zabránil zrážke s iránskymi loďami, "pričom zaznelo päť krátkych trúbení klaksónu".



Incidenty sa odohrali v čase, keď sa vo Viedni konajú rokovania s Iránom o možnostiach návratu USA k iránskej jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej bývalý americký prezident Donald Trump odstúpil.



Keď americký prezident Joe Biden vo februári navrhol opätovné pripojenie sa USA k jadrovej dohode, zdôraznil súčasne potrebu obmedziť "destabilizačné aktivity Iránu na Blízkom východe," konštatovala agentúra AFP.