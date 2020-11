Americké médiá legitimizujú násilie vo Francúzsku, tvrdí Macron

Paríž 16. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa telefonicky spojil s redaktorom amerického denníka The New York Times a skritizoval spôsob, akým americké médiá prezentujú postoj Francúzska k islamskému extrémizmu. Podľa neho tak v podstate "legitimizujú" násilie v krajine, uviedla v pondelok agentúra AFP.



"Keď sa pred piatimi rokmi vo Francúzsku odohral útok, celý svet nám vyslovil podporu," uviedol Macron v nedeľňajšom článku amerického denníka, ktorého autorom bol redaktor Ben Smith.



"Keď vidím to, ako niektoré médiá v krajinách, ktoré, verím, zdieľajú rovnaké hodnoty, legitimizujú násilie tvrdiac, že koreňom problému je skutočnosť, že vo Francúzsku prevláda rasizmus a islamofóbia, domnievam sa, že sme stratili základné zásady," povedal Macron.



Smith vo svojom článku uviedol, že francúzsky prezident sa na adresu zahraničných médií vyjadril, že "nerozumejú sekularizmu, ktorý tvorí pilier francúzskej politiky a spoločnosti".



Po tom, čo došlo minulý mesiac na severe Paríža k vražde učiteľa dejepisu Samuela Patyho za to, že na hodine venovanej slobode prejavu žiakom ukazoval karikatúry proroka Mohameda, dbá Francúzsko omnoho viac na to, aby si imigranti osvojovali francúzske hodnoty.



Macron na jednej strane zložil poctu zavraždenému mužovi a na druhej obhajoval sekularizmus a satiru, ktorá má podľa neho v krajine dlhú tradíciu. "Karikatúr sa nevzdáme," vyhlásil Macron.



V rozhovore pre francúzsku geopolitickú revue Le Grand Continent dodal, že hoci ostatné kultúry rešpektuje, "nezmení zákony len preto, že ich niekto iný považuje za šokujúce".



Macronove názory spochybnili nielen rozhnevaní demonštranti vo viacerých moslimských krajinách, pričom niektorí sa dovolávali bojkotu francúzskych produktov, ale aj viaceré médiá v anglickom jazyku či medzinárodní politickí spojenci.