Počas bojov v Somálsku zahynul agent CIA

Washington 27. novembra (TASR) – Počas bojov v Somálsku prišiel o život príslušník americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na správy amerických médií.



Agent CIA podľa nich podľahol zraneniam, ktoré utŕžil počas minulotýždňovej vojenskej operácie v Somálsku. Ďalšie podrobnosti o okolnostiach jeho úmrtia neboli bezprostredne známe. Ako prvý o tejto udalosti informoval denník New York Times (NYT). Vedenie CIA sa k správe zatiaľ nevyjadrilo.



Podľa amerických médií išlo o príslušníka centra CIA pre vykonávanie špeciálnych operácií, ktoré sa podieľa na plnení obzvlášť nebezpečných úloh. V minulosti bol taktiež členom elitnej zásahovej jednotky Navy SEALs, približuje NYT.



V Somálsku je nasadených približne 700 amerických vojakov, ktorí sa podieľajú na výcviku tamojších síl na boj proti terorizmu. Zároveň podnikajú útoky proti militantnej skupine aš-Šabáb, ktorá je napojená na al-Káidu a ktorú USA od roku 2008 považujú za teroristickú organizáciu.



Dosluhujúci prezident Donald Trump v súčasnosti zvažuje, že stiahne všetkých amerických vojakov zo Somálska ešte do januárovej inaugurácie svojho nástupcu Joea Bidena, pripomína NYT.



Trump po nástupe do prezidentského úradu poskytol Pentagónu väčší priestor na vykonávanie pozemných operácií aj leteckých útokov v Somálsku, ktoré je dlhodobo zmietané vojnou a anarchiou. Ozbrojenci z aš-Šabábu sa pokúšajú zvrhnúť somálsku vládu, ktorú okrem armády USA podporuje aj približne 20 000 vojakov Africkej únie.