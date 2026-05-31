Americké médiá: Trump žiada prísnejšie podmienky dohody s Iránom
Washington 31. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktorej Washington rokuje s Iránom. Informovali o tom v sobotu americké médiá, píše TASR podľa agentúry AFP.
Denník New York Times napísal, že Trumpove zmeny sa týkajú sprísnenia ustanovení dohody, pričom podľa predstaviteľov oboznámených s procesom poslal nový rámcový návrh späť na posúdenie Teheránu.
Správa uvádza, že nie je zatiaľ jasné, o aké zmeny ide. Spravodajský server Axios však informoval, že Trump chce posilniť niektoré body dohody, ktoré osobne považuje za dôležité, ako napríklad, čo sa stane s iránskym jadrovým materiálom.
Nové úpravy by boli predĺžiť rokovania o celé dni pred rozhodnutím, či táto dohoda ukončí vojnu, ktorá sa začala spoločnými útokmi USA a Izraela na Irán 28. februára.
Americké zdroje pre AFP uviedli, že návrh čakal na Trumpovo schválenie, prezident však po piatkovom stretnutí v situačnej miestnosti Bieleho domu žiadne rozhodnutie neprijal.
Trump povedal, že jeho prioritami pre dohodu sú súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane, a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetových dodávok ropy.
