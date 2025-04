Americké médiá: Trumpova administratíva odvolala šéfa i zástupcu NSA

Washington 4. apríla (TASR) - Šéf americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Timothy Haugh bol vo štvrtok prepustený, informovali médiá. Úrady bezprostredne neuviedli dôvod jeho odvolania, vo funkcii bol necelý rok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Okrem šéfa agentúry odvolali aj jeho zástupkyňu Wendy Nobleovú, ktorú preradili na inú pozíciu v Pentagóne, uviedol denník The Washington Post. NSA je federálna spravodajská agentúra s vysokým stupňom utajenia pre zachytávanie elektronickej komunikácie.



Haugha do funkcie vymenovali vo februári 2024. Predtým zastával celý rad vysokých vládnych pozícií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pôsobil aj ako veliteľ kybernetického veliteľstva USA - orgánu Pentagónu pre kybernetickú vojnu, ktorý vedie útočné a obranné operácie.



Demokratický poslanec v Snemovni reprezentantov Jim Himes v reakcii uviedol, že je „hlboko znepokojený“ Haughovým prepustením. "Poznám generála Haugha ako čestného a priameho vodcu, ktorý sa riadil zákonom a staval národnú bezpečnosť do popredia," uviedol na platforme X. "Obávam sa, že práve tieto vlastnosti mohli viesť k jeho prepusteniu v tejto administratíve," skonštatoval Himes.



Za úradujúceho šéfa NSA vymenovali zástupcu veliteľa kybernetického veliteľstva USA Williama J. Hartmana a na post zástupcu Sheilu Thomsonovú, informoval denník The Washington post.



Americký prezident Donald Trump od januárového nástupu do funkcie rozsiahlo mení vedenie ozbrojených síl, pripomína AFP. Už vo februári bez poskytnutia vysvetlenia prepustil predsedu Zboru náčelníkov štábov (JCS) Charlesa „CQ“ Browna po viac ako dvoch rokoch vo funkcii.