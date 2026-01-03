< sekcia Zahraničie
Americké médiá tvrdia, že USA podnikli vojenské údery proti Venezuele
Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili.
Autor TASR
Washington 3. januára (TASR) - Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP.
Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.
Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení v reakcii na eskaláciu odmietla „vojenskú agresiu“ Spojených štátov.
Podľa agentúry Reuters útoky hlásia okrem Caracasu aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
