Americké médiá tvrdia, že USA podnikli vojenské údery proti Venezuele

.
Ľudia bežia po výbuchoch a počutí nízko letiacich lietadiel v Caracase 3. januára 2026. Foto: TASR/AP

Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili.

Autor TASR
Washington 3. januára (TASR) - Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP.

Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.

Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení v reakcii na eskaláciu odmietla „vojenskú agresiu“ Spojených štátov.

Podľa agentúry Reuters útoky hlásia okrem Caracasu aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
.

