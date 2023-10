Americké médiá: V pondelok otvoria hraničný priechod Rafah

Washington 16. októbra (TASR) — Rafah, jediný hraničný priechod medzi Egyptom a pásmom Gazy, by mal byť otvorený v pondelok o 09.00 h miestneho času (08.00 h SELČ). Informovala o tom americká televízia NBC News s odvolaním sa na palestínskeho predstaviteľa.



Podľa NBC News budú môcť prekročiť hranicu do Egypta Palestínčania s dvojakým občianstvom. Do pásma Gazy začne zároveň opačným smerom prúdiť humanitárna pomoc.



O otvorení tohto priechodu informovala v nedeľu aj ďalšia americká televízia ABC News s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj. Podľa nej to však bude iba na niekoľko hodín.



Do Egypta budú môcť vstúpiť cudzinci a osoby s dvojakým občianstvom, do pásma Gazy sa dostanú dodávky humanitárnej pomoci, uviedol tento zdroj pre ABC News. Dodávky humanitárnej pomoci bude kontrolovať personál Červeného kríža dosadený Izraelom, dodal zdroj.



ABC News tiež uviedla, že vojaci v egyptských mestách Aríš a Šajch Zuvajd ležiacich na severe Sinajského polostrova sa v nedeľu neskoro večer v rámci prípravy na otvorenie priechodu presunuli bližšie k hraniciam.



Skoré otvorenie priechodu Rafah avizoval v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po stretnutí s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, neuviedol však podrobnosti.