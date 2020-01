Ministerstvo zahraničných vecí USA varovalo pred cestami do celej Číny

Washington 27. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov varovalo v pondelok pred cestami do Číny, pričom vyzvalo občanov USA, aby "prehodnotili" svoje plány vycestovať do tejto krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.



"Prehodnoťte cesty do Číny v dôsledku nového koronavírusu, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v provincii Wu-chan. V niektorých oblastiach je zvýšené riziko (nákazy)," uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí.



Nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS dostal označenie 2019-nCoV. Doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan, ktoré Čína medzičasom - rovnako ako viacero ďalších oblastí - prakticky izolovala od okolitého sveta. Na ochorenie spôsobené novým vírusom zomrelo doposiaľ v Čína najmenej 81 ľudí a viac ako 2700 osôb vo viacerých krajinách sa ním nakazilo.



Prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA. Tri prípady nákazy — prvé v Európe — potvrdili v piatok aj vo Francúzsku. V sobotu prvého pacienta potvrdili aj v Kanade.



Nový koronavírus, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.