Americké ministerstvo zažalovalo štát New York za migračnú politiku

Washington 13. februára (TASR) — Americká vláda zažalovala v stredu štát New York za jeho migračnú politiku. Ministerstvo spravodlivosti v žalobe tvrdí, že tento štát, ktorý má guvernéra z radov demokratov, podkopáva kroky vlády proti nelegálnej migrácii. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová na tlačovej konferencii kritizovala zákon neumožňujúci policajtom v New Yorku kontrolovať pobytový štatút vodičov, ktorých zastavia za dopravné priestupky.



"Ak niekoho zastavia, nemajú ani poňatia, s kým majú do činenia," povedala Bondiová.



Nepáči sa jej ani nariadenie úradu pre motorové vozidlá, zodpovedného za registráciu vozidiel a vydávanie vodičských preukazov, podľa ktorého musí byť každý cudzinec s nelegálnym pobytom informovaný o tom, že sa oňho zaujíma federálny imigračný úrad.



"Je to protiústavné, a preto sme podali túto žalobu,“ vyhlásila Bondiová.



Ministerstvo spravodlivosti podobne argumentovalo už začiatkom februára, keď zažalovalo štát Illinois a jeho metropolu Chicago, ktorá má štatút "útočiska" (Sanctuary City) pre migrantov.



"Urobili sme to so štátom Illinois – to bol prvý úder. Druhý je New York. Ak sa váš štát neriadi federálnymi zákonmi, ste na rade," zdôraznila Bondiová. Očakáva, že občianskoprávny spor bude úspešný, pretože Najvyšší súd USA nakoniec rozhodne v prospech vlády.



Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová v reakcii uviedla, že súčasná úprava umožňuje úradom prístup k databázam v New Yorku na základe súdneho príkazu a nedovolí federálnym vyšetrovateľom ani "pochybnému" výboru pre efektívnosť štátnej správy (DOGE) získať neobmedzený prístup k údajom všetkých obyvateľov.



"New York je hrdý na to, že imigranti z celého sveta sem prichádzajú hľadať lepší život," povedala Hochulová.



Bondiová priviedla na tlačovú konferenciu ženu, ktorej 20-ročnú dcéru zavraždil člen gangu MS-13, ktorý podľa nej nemal byť vpustený do USA. "Žiadni ďalší rodičia by nemali trpieť tým, že ich dieťa zavraždí niekto, kto by tu nemal byť. Naše komunity zaplavili milióny nelegálnych cudzincov, ktorí so sebou priniesli násilie a drogy," uviedla.



Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nelegálni migranti sú nadmerne zodpovední za nárast kriminality, hoci výskumy ukazujú, že viac trestných činov na obyvateľa páchajú občania USA.



Trump po nástupe do úradu vyhlásil na južnej hranici USA stav núdze a podpísal výkonné nariadenie, v ktorom sa uvádza, že migranti bez dokladov predstavujú "významnú hrozbu pre národnú a verejnú bezpečnosť".