Americké námorníctvo pomáha dvom tankerom napadnutým v Ománskom zálive

Dubaj 13. júna (TASR) - Piata flotila amerického námorníctva vo štvrtok informovala, že pomáha dvom ropným tankerom, ktoré sa stali cieľmi "hláseného útoku" v Ománskom zálive.



Piata flotila so sídlom v Bahrajne, ktorá zachytila z týchto lodí núdzové volanie, neuviedla viac podrobností o tom, kto ich napadol. Nikoho ani z tohto útoku neobvinila.



Flotila tiež informovala, že vyslala do oblasti námorné sily na pomoc obom plavidlám. Jedno identifikovali ako tanker MT Front Altair plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov a prevážajúci naftu.



Druhým plavidlom je tanker Kokuka Courageous pod vlajkou Panamy s nákladom metanolu, pričom podľa regionálnych médií došlo na oboch lodiach k explóziám a požiarom. Kokuka Courageous má poškodený pravý bok lode. Jeden z členov posádky utrpel zranenie, informovala spoločnosť Bernhard Schulte Shipmanagement. Posádky oboch plavidiel sa podľa agentúry Reuters podarilo bezpečne evakuovať.



Iránska tlačová agentúra IRNA medzitým informovala, že iránske námorné sily zachránili 44 členov posádok dvoch tankerov, na ktorých po "nehode" v Ománskom zálive vypukol požiar.



K udalosti došlo mesiac po tom, ako boli cieľmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov (SAE) štyri tankery. USA obvinili Irán, že je za týmito útokmi, pri ktorých boli použité námorné míny. Teherán obvinenia popiera. Tieto útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a USA a ich spojencami v Perzskom zálive, pripomína spravodajský server stanice BBC.



Po správach o štvrtkovom útoku na tankery v Ománskom zálive stúpli ceny ropy približne o tri percentá, uviedla agentúra AFP.



Náklad tankerov napadnutých v Ománskom zálive má spojitosť s Japonskom

Japonské ministerstvo obchodu uviedlo, že dva tankery, ktoré sa neďaleko Hormuzského prielivu stali vo štvrtok zrejme cieľom útoku, majú náklad "súvisiaci s Japonskom".



Vyjadrenie ministerstva prišlo v čase, keď japonský premiér Šinzó Abe končil dvojdňovú návštevu Iránu zameranú na zmiernenie napätia medzi Teheránom a Washingtonom.



Zatiaľ sa nikto neprihlásil k zodpovednosti za tieto útoky na tankery. USA však predtým obvinili Irán z minulomesačných útokov na štyri ropné tankery pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE), pripomína agentúra AP.



Abe vyzval v stredu Teherán, aby zohrával "konštruktívnu úlohu" pri posilňovaní mieru na Blízkom východe, a varoval pred hrozbou "neúmyselného vypuknutia konfliktu" v regióne.



Japonsko a Irán si zachovávajú dobré vzťahy, keďže na nerastné suroviny chudobné Japonsko je do veľkej miery závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, hoci iránska ropa tvorila vlani iba 5,3 percenta jeho celkového importu.



Iránska tlačová agentúra IRNA medzitým informovala, že iránske námorné sily zachránili 44 členov posádok oboch tankerov, na ktorých po "nehode" v Ománskom zálive vypukol požiar. Námorníkov previezli do iránskeho prístavu v provincii Hormuzgán. Irán tiež vyjadril "znepokojenie" nad "podozrivými" incidentmi tankerov.