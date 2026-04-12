Americké námorníctvo začne blokádu Hormuzského prielivu, uviedol Trump
Autor TASR
Washington 12. apríla (TASR) - Americké námorníctvo začne blokovať „všetky lode“, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo z neho odísť, vyhlásil v nedeľu prezident USA Donald Trump. „Nariadil som nášmu námorníctvu, aby vyhľadávalo a zastavovalo každé plavidlo v medzinárodných vodách, ktoré zaplatilo Iránu poplatok,“ napísal na sociálnej sieti Truth Social.