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Americkí lekári vyzývajú na očkovanie proti chrípke a covidu
Lekárske organizácie v stredu spoločne zverejnili odporúčania týkajúce sa očkovania a poukázali aj na vedecké poznatky, z ktorých vychádzajú.
Autor TASR
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Washington 2. septembra (TASR) - Popredné americké lekárske organizácie vyzývajú ľudí, aby sa túto jeseň nechali zaočkovať aktualizovanými vakcínami proti chrípke a ochoreniu COVID-19, informovala v stredu agentúra AP, píše TASR.
Lekárske organizácie v stredu spoločne zverejnili odporúčania týkajúce sa očkovania a poukázali aj na vedecké poznatky, z ktorých vychádzajú. Vyjadrili nádej, že tým pomôžu zmierniť zmätok spôsobený meniacimi sa odporúčaniami administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.
Odporúčania v tejto oblasti zvyčajne vydáva americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) s pomocou nezávislých poradcov. Napriek tomu, že sa neobjavili nové vedecké dôkazy, zdravotnícki predstavitelia Trumpovej administratívy začali vlani ustupovať od niektorých dlhodobých odporúčaní týkajúcich sa ochrany pred vírusovými ochoreniami a pravidelného očkovania detí, objasnila AP.
V tejto situácii Americká akadémia pediatrie, Americká akadémia rodinných lekárov, Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov a Americká spoločnosť pre infekčné choroby vydali v stredu vlastné odporúčania pre očkovanie svojich pacientov.
Tieto organizácie sa zhodujú, že proti chrípke by sa mal dať zaočkovať takmer každý vo veku od šiestich mesiacov. Chrípka je však obzvlášť nebezpečná pre ľudí starších ako 65 rokov, tehotné ženy, malé deti a ľudí s chronickými ochoreniami vrátane astmy, cukrovky, srdcových ochorení či oslabenej imunity.
AP doplnila, že posledné dve chrípkové sezóny boli mimoriadne náročné a úrady zaznamenali počas nich nezvyčajne vysoké počty úmrtí detí. Veľká väčšina z nich nebola zaočkovaná.
Lekárske organizácie pripomínajú, že vakcíny nezabránia všetkým infekciám chrípky, pomáhajú však predchádzať najzávažnejším následkom. Podľa projektu Vaccine Integrity Project, ktorý sa zaoberá verejným zdravím a pôsobí pri Minnesotskej univerzite, očkovanie znížilo počet hospitalizácií starších ľudí o 31 percent. Analýzu v stredu zverejnil odborný časopis JAMA.
Novinkou tohto roka je podľa AP vakcína pre ľudí vo veku 50 rokov a viac. Ide o prvú vakcínu proti chrípke využívajúcu technológiu mRNA, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri vývoji vakcín proti ochoreniu COVID-19. Jedna zo štúdií ukázala, že vakcína mFlusiva od spoločnosti Moderna bola u ľudí vo veku 50 až 64 rokov o 27 percent účinnejšia pri prevencii symptomatického ochorenia než štandardná vakcína. FDA ju schválil len nedávno.
Federálne zdravotnícke úrady v USA v minulosti odporúčali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 takmer všetkým. Rovnako ako vlani však americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) tento rok formálne schválil vakcíny len pre ľudí s vyšším rizikom – osoby vo veku 65 rokov a viac alebo mladších ľudí s najmenej jedným zdravotným problémom zvyšujúcim riziko vážneho priebehu ochorenia.
Lekári špecializujúci sa na rodinnú medicínu napriek tomu odporúčajú očkovanie proti covidu všetkým dospelým, najmä seniorom a ľuďom s ďalšími rizikovými faktormi. Dospelí vo veku 65 rokov a viac by mali dostať na jeseň jednu dávku a o šesť mesiacov neskôr druhú, keďže imunita postupne slabne.
Americká akadémia pediatrie odporúča vakcínu proti COVID-19 aj všetkým deťom vo veku od šiestich do 23 mesiacov a starším deťom s vysokým rizikom. Zároveň podporuje očkovanie každého dieťaťa, ktorého rodič si to želá.
Christina Davidsonová z Americkej akadémie pôrodníkov a gynekológov odporúča očkovanie proti covidu aj tehotným ženám. „Pri miliónoch podaných dávok neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti koronavírusu počas tehotenstva zvyšovalo riziko potratu alebo iných problémov, preto sa, prosím, dajte zaočkovať,“ uviedla.
Lekárske organizácie v stredu spoločne zverejnili odporúčania týkajúce sa očkovania a poukázali aj na vedecké poznatky, z ktorých vychádzajú. Vyjadrili nádej, že tým pomôžu zmierniť zmätok spôsobený meniacimi sa odporúčaniami administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.
Odporúčania v tejto oblasti zvyčajne vydáva americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) s pomocou nezávislých poradcov. Napriek tomu, že sa neobjavili nové vedecké dôkazy, zdravotnícki predstavitelia Trumpovej administratívy začali vlani ustupovať od niektorých dlhodobých odporúčaní týkajúcich sa ochrany pred vírusovými ochoreniami a pravidelného očkovania detí, objasnila AP.
V tejto situácii Americká akadémia pediatrie, Americká akadémia rodinných lekárov, Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov a Americká spoločnosť pre infekčné choroby vydali v stredu vlastné odporúčania pre očkovanie svojich pacientov.
Tieto organizácie sa zhodujú, že proti chrípke by sa mal dať zaočkovať takmer každý vo veku od šiestich mesiacov. Chrípka je však obzvlášť nebezpečná pre ľudí starších ako 65 rokov, tehotné ženy, malé deti a ľudí s chronickými ochoreniami vrátane astmy, cukrovky, srdcových ochorení či oslabenej imunity.
AP doplnila, že posledné dve chrípkové sezóny boli mimoriadne náročné a úrady zaznamenali počas nich nezvyčajne vysoké počty úmrtí detí. Veľká väčšina z nich nebola zaočkovaná.
Lekárske organizácie pripomínajú, že vakcíny nezabránia všetkým infekciám chrípky, pomáhajú však predchádzať najzávažnejším následkom. Podľa projektu Vaccine Integrity Project, ktorý sa zaoberá verejným zdravím a pôsobí pri Minnesotskej univerzite, očkovanie znížilo počet hospitalizácií starších ľudí o 31 percent. Analýzu v stredu zverejnil odborný časopis JAMA.
Novinkou tohto roka je podľa AP vakcína pre ľudí vo veku 50 rokov a viac. Ide o prvú vakcínu proti chrípke využívajúcu technológiu mRNA, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri vývoji vakcín proti ochoreniu COVID-19. Jedna zo štúdií ukázala, že vakcína mFlusiva od spoločnosti Moderna bola u ľudí vo veku 50 až 64 rokov o 27 percent účinnejšia pri prevencii symptomatického ochorenia než štandardná vakcína. FDA ju schválil len nedávno.
Federálne zdravotnícke úrady v USA v minulosti odporúčali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 takmer všetkým. Rovnako ako vlani však americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) tento rok formálne schválil vakcíny len pre ľudí s vyšším rizikom – osoby vo veku 65 rokov a viac alebo mladších ľudí s najmenej jedným zdravotným problémom zvyšujúcim riziko vážneho priebehu ochorenia.
Lekári špecializujúci sa na rodinnú medicínu napriek tomu odporúčajú očkovanie proti covidu všetkým dospelým, najmä seniorom a ľuďom s ďalšími rizikovými faktormi. Dospelí vo veku 65 rokov a viac by mali dostať na jeseň jednu dávku a o šesť mesiacov neskôr druhú, keďže imunita postupne slabne.
Americká akadémia pediatrie odporúča vakcínu proti COVID-19 aj všetkým deťom vo veku od šiestich do 23 mesiacov a starším deťom s vysokým rizikom. Zároveň podporuje očkovanie každého dieťaťa, ktorého rodič si to želá.
Christina Davidsonová z Americkej akadémie pôrodníkov a gynekológov odporúča očkovanie proti covidu aj tehotným ženám. „Pri miliónoch podaných dávok neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti koronavírusu počas tehotenstva zvyšovalo riziko potratu alebo iných problémov, preto sa, prosím, dajte zaočkovať,“ uviedla.