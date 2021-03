Americké sankcie sťažujú zbližovanie v regióne, tvrdí minister SAE

Abú Zabí 9. marca (TASR) - Rozsiahle americké sankcie voči vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada podkopávajú snahy o regionálne zbližovanie, ktoré môže pomôcť urovnať sýrsky konflikt. V utorok to podľa agentúry AP vyhlásil minister zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Abdalláh ibn Zájid Nahján.



Šéf diplomacie SAE na tlačovej konferencii s ruským partnerom Sergejom Lavrovom v Abú Zabí naliehal, že je potrebné "konať spoločne so Sýriou", ale dodal, že americký ekonomický tlak "v jeho súčasnej podobe to sťažuje".



Zdôraznil tiež, že vojnou zničená Sýria sa musí opäť stať členom Ligy arabských štátov (LAŠ). Pri návrate Sýrie "k normálu" môže podľa neho zohrať úlohu vláda a súkromný sektor.



Lavrov sa na tlačovej konferencii o sýrskom konflikte bližšie nezmienil. Povedal len, že Rusko "podporuje politické urovnanie" situácie v Sýrii, ako aj v Líbyi a Jemene, tiež poznačených vojnami.



SAE a Rusko poskytovali v Líbyi vojenskú pomoc veliteľovi Chalífovi Haftarovi, ktorý sídli na východe krajiny. Jeho jednotky bojovali vlani proti vláde uznanej OSN, keď sa snažili dobyť hlavné mesto Tripolis.



Na budúci týždeň pripadá desiate výročie začiatku občianskej vojny v Sýrii; SAE v jej prvých rokoch podporovali sýrsku opozíciu. Keď však sýrska armáda znovu dobyla väčšinu územia, SAE a ďalšie arabské krajiny ponúkli Asadovej vláde obnovu vzťahov. SAE v roku 2018 znovu otvorili veľvyslanectvo v sýrskej metropole Damask - prvýkrát od začiatku organizovaného arabského diplomatického bojkotu v roku 2011.



Takmer úplná izolácia Sýrie sa ešte zhoršila od roku 2019, keď administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa schválila zákon známy ako Caesar Syria Civilian Protection Act, nesúci v názve pseudonym sýrskeho vojenského fotografa, ktorý z krajiny ušiel s tisíckami snímok obetí mučenia Asadovou vládou. V ňom zahrnuté sankcie sa vzťahujú nielen na Asada, blízky okruh jeho spolupracovníkov a rodinu, ale aj na vysoko postavených predstaviteľov bezpečnostných síl a armády, ako aj na centrálnu banku a ďalšie inštitúcie, ktoré podľa informácií USA zohrali rolu v sýrskej vojne. Týkajú sa aj každého, kto v Sýrii podniká a profituje z vojny.