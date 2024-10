Americké sily podnikli nálet proti IS v Sýrii, škody stále vyhodnocujú

Washington 12. októbra (TASR) - Americké sily v piatok skoro ráno vykonali letecké nálety na viacero pozícií teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii, oznámilo v sobotu Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dôsledky útokov neboli bezprostredne známe, podľa CENTOM-u stále prebieha vyhodnocovanie škôd, ktoré však "nenaznačuje civilné obete".



CENTCOM vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X uviedol, že "nálety narušia schopnosť IS plánovať, organizovať a vykonávať útoky proti Spojeným štátom, ich spojencom, partnerom a civilistom" v regióne Blízkeho východu i mimo neho.



V rámci medzinárodnej koalície proti Islamskému štátu pôsobí v Sýrii zhruba 900 vojakov americkej armády. Koalícia vznikla ešte v roku 2014, aby pomohla bojovať proti tejto extrémistickej skupine, ktorá ovládala v Sýrii aj Iraku rozsiahle územia, no v roku 2019 bola porazená.



V oboch zmienených krajinách však dodnes pôsobia tzv. spiace bunky IS. Koaličné jednotky v Iraku i Sýrii sa stali terčom desiatok útokov bezpilotných lietadiel a raketovej paľby. Americké sily taktiež vykonali viacero odvetných úderov proti militantným skupinám.



K ostreľovaniu dochádza na pozadí vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy a konfliktu medzi Izraelom a libanonskou proiránskou skupinou Hizballáh. S tým spojené násilie podľa AFP priťahuje militantov na celom Blízkom východe.