Americké spravodajské služby neočakávajú, že zistia pôvod SARS-CoV-2

Vedec odoberá vzorku netopierovi v národnom parku Sai Yok v západothajskej provincii Kančanaburi 31. júla 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Washington 30. októbra (TASR) - Americké spravodajské služby pravdepodobne nikdy s určitosťou nezistia, či koronavírus SARS-CoV-2 unikol z laboratória, alebo preskočil zo zvieraťa na človeka. Vyplýva to z rozšírenej verzie správy o pôvode vírusu, ktorej vypracovanie nariadil prezident USA Joe Biden. V piatok o tom informovala agentúra AP.Táto najnovšia verzia správy, v piatok zverejnená riaditeľkou amerických spravodajských služieb (DNI) Avril Hainesovou, obsahuje viac podrobností vyšetrovania, na ktorom sa podieľali viaceré tajné služby.Wuchanský virologický inštitút v minulosti, to však neznamená žepíše sa v novej správe.Medializované informácie, že laboratórni výskumníci inštitútu v roku 2019 vyhľadali lekársku starostlivosť v dôsledku respiračného ochorenia tiež podľa správyŠtyri organizácie z prostredia amerických tajných služieby dospeli k záveruže vírus preskočil zo zvieraťa na človeka. Piata agentúra zhodnotila, že prvá ľudská infekcia týmto koronavírusom súvisí s laboratóriom.Vypátranie pôvodu vírusu s absolútnou istotou trvá dlho, ak to je vôbec možné, komentuje AP.Respiračné ochorenie SARS, za ktoré je zodpovedný typ koronavírusu, sa objavilo v roku 2003. Jeho pravdepodobné miesto pôvodu - netopierie jaskyne v čínskej provincii Jün-nan -, však výskumníci určili až v roku 2017.Prvú verziu tejto správy zverejnili americké úrady v auguste. Zúčastnené tajné služby dosiahli, že nový koronavírus nebol vyvinutý ako biologická zbraň.Správareagovala vtedy Čína s tým, že takýto prístup môže