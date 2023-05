Americké stíhačky vzlietli pri Aljaške k šiestim ruským lietadlám

Washington 15. mája (TASR) - Americké stíhačky vzlietli k šiestim ruským lietadlám, ktoré sa nachádzali v medzinárodnom vzdušnom priestore neďaleko amerického štátu Aljaška, oznámilo v nedeľu Severoamerické velenie protivzdušnej obrany (NORAD). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



NORAD opísalo zásah ako bežnú prax. Takáto situácia podľa vyjadrení velenia nastáva približne šesť až sedemkrát za rok.



"Činnosť Ruska v širšom vzdušnom priestore Severnej Ameriky sa vyskytuje pravidelne a nie je vnímaná ako hrozba," uviedlo NORAD vo vyhlásení. "NORAD sleduje a identifikuje všetky vojenské lietadlá, ktoré do neho vstúpia, bežne monitoruje pohyb lietadiel a ak je to nutné, poskytuje im sprievod na ceste von z tejto zóny," dodáva velenie.



Podľa NORAD boli medzi ruskými lietadlami bombardéry TU-95, tankovacie lietadlá IL-78 a stíhačky SU-35. Na americkej strane boli do incidentu zapojené stíhačky F-16 a F-22, tankovacie lietadlá KC-135 a lietadlá E-3A včasnej výstrahy a riadenia (AWACS).