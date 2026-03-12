< sekcia Zahraničie
Americké tajné služby: Iránskej vláde v najbližšom čase nehrozí kolaps

Autor TASR
New York/Washington 12. marca (TASR) — Americké tajné služby dospeli k záveru, že iránska vláda zostáva do značnej miery stabilná aj po takmer dvoch týždňoch od začiatku vzdušných útokov zo strany USA a Izraela a v blízkej budúcnosti jej nehrozí kolaps. Režim podľa nich nie je v nebezpečenstve ani po zabití najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího 28. februára a zachováva si kontrolu nad obyvateľstvom. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters odvolávajúca sa na tri informované zdroje.
Najnovšia správa bola dokončená v priebehu niekoľkých posledných dní, dodali zdroje. Zdôraznili však, že situácia v Iráne je nestála a mohla by sa rýchlo zmeniť.
Dokonca aj izraelskí vládni predstavitelia v interných diskusiách uznali, že nie je isté, či útoky povedú k pádu iránskej vlády, povedal agentúre Reuters popredný izraelský predstaviteľ.
Iný zdroj uviedol, že Izrael nemá v úmysle dovoliť, aby pri moci zostal ktokoľvek zo súčasnej vlády.
Úrad riaditeľky amerických tajných služieb (DNI) ani Ústredná spravodajská služba (CIA) sa k týmto tvrdeniam odmietli vyjadriť. Biely dom na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že jednotky iránskych Kurdov nachádzajúce sa v susednom Iraku rokovali s USA o prípadnom útoku na iránske bezpečnostné sily v západnej časti krajiny. Takýto vpád by mohol vyvinúť tlak na iránske bezpečnostné zložky, čo by umožnilo Iráncom povstať proti vláde.
Americké tajné služby však podľa dvoch zdrojov pochybujú o tom, že iránski Kurdi majú dostatok palebnej sily a ľudských zdrojov na boj proti iránskym silám. Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil, že aby iránski Kurdi vstúpili do Iránu.
