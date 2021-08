Americké tajné služby varovali pred kolapsom afganskej armády v júli

New York 18. augusta (TASR) - Americké tajné služby podľa denníka New York Times (NYT) už v júli varovali pred rýchlym rozpadom afganskej armády a narastajúcim rizikom pre hlavné mesto Kábul v súvislosti s rýchlym postupom militantného hnutia Taliban.



Spravodajské služby USA spochybňovali, či budú bezpečnostné zložky Afganistanu klásť Talibanu skutočný odpor, píše sa v článku NYT odvolávajúcom sa na informované kruhy, ktorý bol zverejnený v utorok miestneho času.



V jednej z júlových správ tajných služieb sa podľa NYT uvádza, že afganská vláda nebola na útok Talibanu pripravená. Čím viac miest Taliban dobyje, tým skôr môže prísť k zlyhaniu armády, varovali spravodajské služby v čase, keď fundamentalisti ovládli desiatky okresov a provinciálnych metropol. Predpovedali tiež, že ak Taliban dobyje mestá, môže dôjsť k rýchlemu kaskádovému zrúteniu armády a afganským silám hrozí rozpad. Nie je však jasné, či v tom čase existovali i iné správy s optimistickejšou verziou vývoja, dodávajú NYT.



V apríli pritom ešte tajné služby predpokladali, že dobytie Kábulu môže nastať do najmenej 18 mesiacov. Počas leta však prišli s omnoho nepriaznivejšími scenármi vývoja, približujú NYT. Jednoznačnú prognózu o bezprostredne hroziacom prevzatí moci zo strany Talibanu však tajné služby nepriniesli ani v júli, poznamenal nemenovaný vysokopostavený vládny úradník.



Ešte 8. júla prezident Spojených štátov Joe Biden verejne vyhlásil, že prevzatie moci Talibanom v celom Afganistane je nepravdepodobné. Napriek vojenskému postupu tohto islamistického hnutia trval Biden na pláne odsunu amerických vojsk z krajiny. Týždeň pred pádom Kábulu do rúk talibov ešte tajné služby situáciu vyhodnocovali tak, že takýto vývoj nie je neodvratný.



Historická analýza, ktorá bola predložená Kongresu USA, zhrnula, že Taliban sa poučil z 90. rokov, keď po prvý raz prevzal vládu v Afganistane. Táto predpoveď, že ako prvé tentoraz obsadia hraničné priechody, provinciálne hlavné mestá a sever krajiny pred tým, než sa presunú smerom na Kábul, sa ukázala byť presná, uzatvárajú NYT.



Bojovníci Talibanu obsadili afganské hlavné mesto Kábul uplynulú nedeľu prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO.