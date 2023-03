Americké tajné služby vidia za sabotážou na Nord Streame proukrajincov

Washington 7. marca (TASR) - Americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za minuloročné výbuchy na plynovode Nord Stream je zodpovedná "proukrajinská skupina". Napísal to v utorok denník New York Times (NYT) s tým, že neexistujú dôkazy, že by do útoku bolo zapletené ukrajinské vedenie, informuje TASR.



Agentúra Reuters nebola schopná túto správu nezávisle overiť a predstaviteľov USA nebolo možné bezprostredne zastihnúť, aby sa k nej vyjadrili. Kontaktovať sa nepodarilo ani zástupcov ukrajinskej a ruskej vlády.



Spojené štáty a NATO označili útoky, ku ktorým došlo sedem mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu, za "akt sabotáže". Moskva zo zodpovednosti za ne obvinila západných podporovateľov Ukrajiny a vyzvala Bezpečnostnú radu OSN na nezávislé vyšetrovanie. Ani jedna strana neposkytla dôkazy pre svoje tvrdenia.



Denník NYT s odvolaním sa na amerických predstaviteľov uviedol, že neexistujú dôkazy o tom, že by sa na operácii akokoľvek podieľal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj alebo ľudia z jeho okolia, alebo že by páchatelia konali na príkaz niektorého z ukrajinských vládnych predstaviteľov.



Americký denník napísal, že zo správy od spravodajských služieb vyplýva, že tí, ktorí útoky na plynovodné potrubia spáchali, boli štátni príslušníci Ukrajiny alebo Ruska vystupujúci proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Správa však nešpecifikuje, o akú skupinu šlo, ani to, kto operáciu riadil alebo zaplatil.



Citovaní predstavitelia USA nedospeli k jednoznačným záverom o získaných informáciách, "čo ponecháva otvorenou možnosť, že operáciu mohla mimo oficiálnych kanálov uskutočniť nejaká zástupná zložka s väzbami na ukrajinskú vládu alebo jej bezpečnostné služby", napísal denník.



Podľa správy agentúry AFP denník NYT konštatuje, že vzniknutá situácia vážne uškodila Rusku, ktoré získavalo milióny eur z predaja zemného plynu do západnej Európy. Mala však aj za následok zvýšenie tlaku na ceny energonosičov pre kľúčových spojencov Ukrajiny v západnej Európe.



Plynovody boli poškodené podmorskými výbušninami 26. septembra.



V tom čase sa špekulovalo, že motív na uskutočnenie takejto akcie malo viacero krajín, napríklad Rusko, Nemecko, Ukrajina, Poľsko, Británia či Spojené štáty.



Vo februári "veterán" americkej investigatívnej žurnalistiky Seymour Hersh uviedol, že za operáciou s cieľom vyhodiť do vzduchu plynovod Nord Stream stáli Spojené štáty a pomáhalo im aj Nórsko.



Biely dom však Hershovu správu, ktorá sa odvolávala na nemenovaný zdroj, označil za "úplný výmysel".



Zatiaľ nevysvetlenými explóziami boli poškodené tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 vedených na dne Baltského mora.



Plynovodom Nord Stream 1 v čase pred explóziou už plyn do Európy neprúdil kvôli rastúcemu napätiu medzi Moskvou a Západom po ruskej invázii na Ukrajinu. Moskva zastavenie prevádzky zdôvodňovala údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, spustený ale kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám nikdy nebol.