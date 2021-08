Americké turné kapely The Rolling Stones bude pokračovať podľa plánu

Washington 27. augusta (TASR) - Americké turné britskej kapely The Rolling Stones bude pokračovať podľa plánu aj po tom, ako v utorok zomrel bubeník skupiny Charlie Watts. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke magazín Rolling Stone.



Promotér koncertov, spoločnosť Concerts West, vo vyhlásení uviedol, že koncerty v rámci turné No Filter Tour sa uskutočnia podľa plánu. Kapela na jeseň odohrá v Spojených štátoch 12 vystúpení. Turné odštartuje 26. septembra v St. Louis v americkom štáte Missouri. Posledný koncert je na pláne v 20. novembra v Austine v Texase.



The Rolling Stones mali turné No Filter Tour odohrať ešte v roku 2020, koncerty však boli z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 preložené.



Watts zomrel vo veku 80 rokov. Stanica BBC začiatkom augusta informovala, že bubeník sa pre zotavovanie z bližšie neurčeného lekárskeho zákroku nezúčastní na nadchádzajúcom turné skupiny The Rolling Stones v USA. Zastúpiť ho mal Steve Jordan (64).



Watts bol členom kapely od roku 1963. Spolu so spevákom Mickom Jaggerom a gitaristom Keithom Richardsom bol jediným členom tejto formácie, ktorý sa objavil na každom jej albume. S kapelou naposledy vystúpil v auguste 2019 v Miami v americkom štáte Florida, pripomína časopis Rolling Stone.