Afgancom zjednodušia imigračné procesy pri príchode do USA

Washington 8. novembra (TASR) - Americká vláda zjednoduší imigračné procesy pre ľudí z Afganistanu s cieľom zrýchliť ich presídlenie do Spojených štátov, informovalo v pondelok ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS).



V rámci operácie Spojenci sú vítaní (Operation Allies Welcome), ktorá sa začala počas augustového odsunu Afgancov z ich vlasti ovládnutej fundamentalistickým hnutím Taliban, pricestovalo z tejto stredoázijskej krajiny do USA približne 70.000 utečencov, pripomína agentúra AFP.



Afganci, ktorí prišli do USA 30. júla alebo neskôr, budú môcť využiť zjednodušený proces na získanie cenenej "zelenej karty" – teda povolenia na trvalý pobyt –, ako aj rôznych pracovných povolení, priblížilo DHS vo vyhlásení.



Tiež nebudú musieť zaplatiť poplatky za podanie, ktoré sa môžu vyšplhať na niekoľko tisíc dolárov, pripomína AFP.



"Tieto rozhodnutia demonštrujú náš pokračujúci záväzok voči afganským štátnym príslušníkom, ktorí počas posledných dvoch desaťročí poskytli Spojeným štátom cennú pomoc, ako aj záväzok voči ďalším Afgancom v ohrození," uviedol americký minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas vo vyhlásení.



V auguste bolo z Kábulu evakuovaných viac ako 120.000 ľudí vrátane diplomatov, štátnych príslušníkov iných krajín a desaťtisícov Afgancov, ktorí sa obávali represálií zo strany Talibanu.



Fundamentalistické hnutie Taliban prevzalo moc v Afganistane v polovici augusta krátko po tom, čo sa z jeho územia stiahli zahraničné vojská na čele s americkými silami. V septembri predstavilo svoju dočasnú vládu, ktorej dočasným premiérom sa stal jeden zo zakladateľov hnutia, mulla Mohammad Hasan Áchúnd, figurujúci na sankčnom zozname OSN.