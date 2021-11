Americké úrady definitívne schválili očkovanie detí vo veku 5-11 rokov

Washington 3. novembra (TASR) - Americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v utorok súhlasilo s tým, aby boli deti vo päť až jedenásť rokov očkované vakcínou proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech. Ide o konečné rozhodnutie, ktoré otvára cestu k spusteniu očkovania tejto vekovej skupiny už v najbližších dňoch, informovala agentúra AP.



O rozhodnutí CDC informovala jeho riaditeľka Rochelle Walenská niekoľko hodín po tom, ako očkovanie päť- až 11-ročných detí jednohlasne schválil poradný expertný orgán tejto federálnej zdravotníckej agentúry USA.



Ide o vôbec prvú vakcínu proti covidu určenú pre deti, ktorá bola schválená americkými úradmi. Otvorila sa tak príležitosť na zaočkovanie približne 28 miliónov amerických detí, čo výrazne rozširuje záber vakcinačnej kampane v Spojených štátoch.



Milióny dávok pediatrickej vakcíny od Pfizer/BioNTech určenej pre deti už boli v ostatných dňoch v očakávaní kladného rozhodnutia CDC rozdistribuované do jednotlivých amerických štátov, ambulancií detských lekárov, na kliniky a do lekární. Očkovanie by sa preto mohlo spustiť už v priebehu najbližších jedného až dvoch dní.



"Nechali sme sa viesť vedou a urobili sme ďalší dôležitý krok vpred v našom boji proti vírusu, ktorý vyvoláva (ochorenie) COVID-19. Vieme, že milióny rodičov si veľmi želajú, aby mohli nechať zaočkovať svoje deti," uviedla Walenská vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke CDC.



Už v októbri schválil núdzové použitie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre vekovú kategiu 5-11 rokov americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Od začiatku pandémie bolo podľa údajov CDC v USA s koronavírusom hospitalizovaných už približne 8300 detí vo veku 5-11 rokov a 146 ich v dôsledku nákazy zomrelo.



Pre deti od päť do jedenásť rokov sa vakcína podáva v dvoch desaťmikrogramových dávkach v rozstupe troch týždňov a v porovnaní s verziou určenou pred dospelých obsahuje len zhruba tretinové množstvo očkovacej látky.