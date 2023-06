Americké úrady povolili predaj laboratórne vyšľachteného mäsa

Washington 21. júna (TASR) - Americké ministerstvo poľnohospodárstva v stredu dvojici kalifornských spoločností povolilo predávať zákazníkom kuracie mäso získané z buniek vyšľachtených v laboratóriu. TASR správu prevzala z agentúra AP a AFP.



Spoločnosti Upside Foods a Good Meat budú môcť takéto kuracie mäso dodávať do reštaurácií a následne i do supermarketov.



Sú to prvé dve americké firmy, ktoré nepredávajú mäso zabitých zvierat, ale mäso pochádzajúce z laboratória a označované za vyšľachtené.



Tento krok spúšťa novú éru výroby mäsa s cieľom odstrániť zabíjanie zvierat a prudko znížiť environmentálny vplyv spojený s pasením sa zvierat, pestovaním plodín na ich kŕmenie, či odpadom vznikajúcim pri chove, píše AP. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) už vlani v novembri rozhodol, že výrobky oboch spoločností sú bezpečné na konzumáciu.



Good Meat už šľachtené mäso predáva v Singapure, ktorý bol prvou krajinou povoľujúcou takýto predaj. "Množstvá kuracích buniek premieňa na kotlety, nugety, trhané mäso a špízy," píše AP.



Ricardo San Martin, riaditeľ laboratória na výskum mäsa na kalifornskej univerzite v Berkeley uviedol, že takto vyšľachtené kuracie mäso je oveľa drahšie než mäso z tradične chovaných kurčiat a v súčasnosti ešte nemôže byť vyrábané v rovnakom rozsahu.