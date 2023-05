Americké úrady súhlasia s testovaním mozgových implantátov na ľuďoch

San Francisco 25. mája (TASR) - Start-up Neuralink amerického podnikateľa Elona Muska vo štvrtok oznámil, že získala súhlas amerických regulačných orgánov na testovanie svojich mozgových implantátov na ľuďoch. Nábor do klinickej štúdie ešte nie je otvorený, dodala agentúra AFP.



Neuralink vo vyhlásení zverejnenom v aplikácii Twitter - podľa agentúry AFP - uviedol, že povolenie od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) na prvú klinickú štúdiu na ľuďoch je "dôležitým prvým krokom" pre jej technológiu, ktorá má umožniť priame prepojenie mozgu s výpočtovou technikou, s dlhodobým cieľom dosiahnutia úplnej symbiózy medzi nimi.



Implantáty Neuralink majú umožniť, aby ľudský mozog komunikovali priamo s počítačmi, uviedol Musk počas decembrovej prezentácie start-upu.



"Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme boli pripravení na náš prvý ľudský (implantát), a samozrejme chceme byť mimoriadne opatrní a byť si istí, že to bude dobre fungovať, kým vložíme zariadenie do človeka," povedal vtedy.



Musk - ktorý koncom minulého roka kúpil Twitter a vlastní aj SpaceX, Teslu a niekoľko ďalších spoločností - je známy ambicióznymi plánmi, pričom viaceré z nich sa nakoniec nenaplnili.



V júli 2019 prisľúbil, že Neuralink bude schopný vykonať svoje prvé testy na ľuďoch v roku 2020. Prototypy produktu, ktoré majú veľkosť mince, boli implantované do lebiek opíc. Na prezentácii potom spoločnosť predviedla niekoľko opíc, ako prostredníctvom implantátu Neuralink "hrali" základné videohry alebo pohybovali kurzorom na obrazovke.



Musk uviedol, že spoločnosť sa pokúsi využiť implantáty na obnovenie zraku a pohyblivosti u ľudí, ktorí o tieto schopnosti prišli. "Nech to znie akokoľvek zázračne, sme presvedčení, že je možné obnoviť plnú funkčnosť tela človeku, ktorý má prerušenú miechu," vyhlásil Musk svojho času.



Medzi ďalšie spoločnosti, ktoré pracujú na podobných systémoch, patrí spoločnosť Synchron, ktorá v júli oznámila, že implantovala prvé rozhranie mozog-stroj v Spojených štátoch.