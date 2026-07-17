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Americké útoky v Iráne zasiahli letisko, mosty a železničnú stanicu
Pri americkom útoku na dva mosty v provincii Hormozgán zahynuli traja ľudia a deväť osôb sa zranilo, oznámila štátna televízia na platforme Telegram.
Autor TASR
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Teherán 17. júla (TASR) - Americké útoky v noci na piatok zasiahli letisko, železničnú stanicu v prístavnom meste Bandar Abbás a dva mosty na juhu Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu, uviedli v piatok iránske štátne médiá. Pri útokoch údajne zahynuli tri osoby a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Pri americkom útoku na dva mosty v provincii Hormozgán zahynuli traja ľudia a deväť osôb sa zranilo, oznámila štátna televízia na platforme Telegram.
„V okolí letiska bolo počuť tri výbuchy a aspoň jeden nepriateľský projektil americkej strany zasiahol letisko Íránšahr“ na juhovýchode krajiny, napísala štátna televízia IRIB na platforme Telegram.
„Pred niekoľkými minútami sa železničná stanica Bandar Abbás stala terčom útoku amerického nepriateľa. Podľa tejto správy pri útoku utrpeli zranenia dvaja Iránci,“ uviedla spravodajská agentúra Mehr.
Ďalší útok USA zranil jednu osobu v západnom prístavnom meste Búšehr.
Pri americkom útoku na dva mosty v provincii Hormozgán zahynuli traja ľudia a deväť osôb sa zranilo, oznámila štátna televízia na platforme Telegram.
„V okolí letiska bolo počuť tri výbuchy a aspoň jeden nepriateľský projektil americkej strany zasiahol letisko Íránšahr“ na juhovýchode krajiny, napísala štátna televízia IRIB na platforme Telegram.
„Pred niekoľkými minútami sa železničná stanica Bandar Abbás stala terčom útoku amerického nepriateľa. Podľa tejto správy pri útoku utrpeli zranenia dvaja Iránci,“ uviedla spravodajská agentúra Mehr.
Ďalší útok USA zranil jednu osobu v západnom prístavnom meste Búšehr.