Americké veľvyslanectvo sa vráti do Kyjeva, ak to dovolia podmienky

Kyjev 2. mája (TASR) - Americké veľvyslanectvo na Ukrajine dúfa, že sa mu koncom mája podarí vrátiť späť do Kyjeva, ak to podmienky dovolia. Vyhlásila to v pondelok americká charge d'affaires na Ukrajine Kristina Kvienová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Počúvame bezpečnostných expertov a keď nám povedia, že sa môžeme vrátiť, tak sa vrátime," povedala Kvienová novinárom.



Americkí diplomati odišli z veľvyslanectva v Kyjeva dva týždne pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Diplomati sa najskôr preťahovali do západoukrajinského mesta Ľvov a následne sa presunuli do susedného Poľska.



Niektoré západné krajiny už opätovne otvorili svoje veľvyslanectva v Kyjeve po tom, ako sa hlavné boje presunuli z okolia ukrajinskej metropoly na východ a juh krajiny. V pondelok oznámilo znovuotvorenie veľvyslanca v Kyjeve aj Dánsko, ktoré sa stalo vôbec prvou severskou krajinou, ktorá k tomuto kroku postúpila.