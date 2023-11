Americké vojenské lietadlo sa zrútilo nad Stredozemným morom

Washington 12. novembra (TASR) - Americké vojenské lietadlo sa v piatok zrútilo počas cvičného letu vo východnej časti Stredozemného mora. Príčinu nešťastia vyšetrujú, uviedlo velenie americkej armády v Európe (US EUCOM). TASR správu prevzala v sobotu z agentúr AFP a DPA.



"Lietadlo uskutočňujúce cvičný let večer malo 10. novembra nehodu a zrútilo sa," uviedlo EUCOM vo vyhlásení. Informácie o osude posádky neposkytlo a nešpecifikovalo ani typ lietadla, či miesto, odkiaľ vzlietlo. Potvrdilo však, že let bol cvičný a vylúčilo cudzie zavinenie - v dôsledku nepriateľskej činnosti.



Spojené štáty v spojitosti s vojnovým konfliktom v Pásme Gazy presunuli do východnej časti Stredozemného mora skupiny lietadlových lodí USS Dwight D. Eisenhower a USS Gerald R. Ford a viacero letiek vzdušných síl, pripomína DPA.