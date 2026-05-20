EBOLA V EURÓPE: Lekára nakazeného ebolou hospitalizovali v Berlíne

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), hovorí s médiami po zasadnutí núdzového výboru venovanom epidémii eboly počas tlačovej konferencie v sídle Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve vo Švajčiarsku v stredu 20. mája 2026. Foto: TASR/AP

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila epidémiu eboly v Kongu, ktorá si vyžiadala už viac ako 130 obetí, za mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu.

Autor TASR
Berlín 20. mája (TASR) - Amerického lekára, ktorý sa nakazil ebolou počas svojho pôsobenia v Konžskej demokratickej republike (KDR), hospitalizovali na izolovanom oddelení nemocnice v nemeckej metropole Berlín. V stredu o tom informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa agentúry AFP.

Pacient, identifikovaný ako zdravotnícky misionár Peter Stafford, pricestoval do Nemecka v noci z utorka na stredu po tom, ako Spojené štáty požiadali Berlín o pomoc pri jeho liečbe.

Môžem potvrdiť, že občan USA, ktorý sa nakazil vírusom ebola v Konžskej demokratickej republike, bol prijatý na špeciálnu izolačnú jednotku v nemocnici Charité v Berlíne,“ uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva zdravotníctva. Rezort odmietol komentovať jeho zdravotný stav.

Denník Bild informoval, že muž po prílete do Nemecka vystúpil z lietadla v bielom ochrannom obleku a maske. Do sanitky mu pomáhali zdravotníci, ktorí mali tiež na sebe ochranné pomôcky. Spolu s ním do Berlína priletelo aj šesť ďalších osôb, s ktorými prišiel do kontaktu – pravdepodobne ide o členov jeho rodiny. Do nemocnice ich prepravil konvoj vozidiel, dodal denník.

Kresťanská misionárska organizácia Serge uviedla, že Stafford žije v KDR spolu so svojou manželkou, ktorá je takisto lekárkou, a ich štyrmi malými deťmi. Nemeckí predstavitelia odmietli komentovať, či do Berlína prepravia aj jeho rodinu, u ktorej sa neprejavili žiadne symptómy, alebo ďalšieho lekára, ktorý liečil pacientov s ebolou spolu so Staffordom. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v pondelok uviedlo, že muž sa nakazil vírusom v dôsledku vystavenia nákaze, ktoré súviselo „s jeho prácou“ v KDR.

Pozitívny test na ochorenie mal v nedeľu neskoro večer. Organizácia Serge spresnila, že Stafford bol vírusu vystavený počas liečby pacientov v nemocnici v meste Nyankunde, kde pôsobil od roku 2023. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila epidémiu eboly v Kongu, ktorá si vyžiadala už viac ako 130 obetí, za mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu, pripomína AFP.
