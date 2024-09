Amerického pastora po takmer 20 rokoch prepustili z väzenia v Číne

Washington 17. septembra (TASR) - Pastora z amerického štátu Kalifornia prepustili po 18 rokoch strávených vo väzení v Číne. V súčasnosti sa už nachádza v Spojených štátoch, uviedlo v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Davida Lina (68) zadržali po príchode do Číny v roku 2006. Podľa amerických úradov a ľudskoprávnych skupín ho pôvodne odsúdili na doživotie vo väzení za podvod pri uzatváraní zmlúv.



Organizácia Dui Hua Foundation, ktorá bojuje za práva väzňov v Číne, tvrdí, že čínske úrady často používajú toto obvinenie proti vedúcim predstaviteľom hnutia domácich cirkví, pôsobiaceho mimo štátom podporovaných náboženských skupín. Lin tento údajný zločin poprel.



Tí, ktorí sa angažujú v domácich cirkvách a vedú ich, "často čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, zatýkaniu a prísnym trestom", poznamenala americká Komisia pre náboženskú slobodu vo svete (USCIRF).



Rezort diplomacie USA vo svojom vyhlásení privítal prepustenie Davida Lina z väznice v Číne. "Vrátil sa do Spojených štátov a prvýkrát sa po takmer 20 rokoch bude môcť vidieť so svojou rodinou," uviedlo ministerstvo.



Lin bol jedným z troch Američanov, ktorých podľa USA neoprávnene zadržiavali v Číne. Zvyšnými dvoma sú podnikateľ Kai Li obvinený zo špionáže a Mark Swidan, ktorého obvinili v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena podľa stanice CNN v posledných rokoch zintenzívnila diplomatické úsilie o prepustenie týchto troch mužov. Predstavitelia Spojených štátov vrátane šéfa diplomacie Antonyho Blinkena a poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana opakovane na túto záležitosť upozorňovali počas svojich návštev v Číne.



Linovi počas jeho väznenia niekoľkokrát znížili doživotný trest a nakoniec ho mali prepustiť v apríli 2030. USCIRF ešte v roku 2019 poukázala na správy, že Linovi sa za mrežami zhoršil zdravotný stav a taktiež údajne čelil možným hrozbám pre svoju bezpečnosť.