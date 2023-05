Amerického príslušníka námornej pechoty obvinia zo zabitia bezdomovca

New York 12. mája (TASR) - Prokuratúra obviní príslušníka americkej námornej pechoty Daniela Pennyho z nedávneho zabitia bezdomovca v newyorskom metre. V noci na piatok to oznámil hovorca manhattanského prokurátora Alvina Bragga, píše agentúra AFP.



"Potvrdzujeme, že Daniel Penny bude zadržaný a obvinený zo zabitia druhého stupňa," vyhlásila prokuratúra a dodala, že podozrivého muža predvedú pred sudcu zrejme ešte v priebehu piatka.



Smrť Jordana Neelyho, ktorý v newyorskom metre často imitoval Michaela Jacksona, vyvolala vo verejnosti vlnu nevôle. Incident sa odohral 1. mája a zachytila ho kamera v podzemnej dráhe. Na videu je vidno Neelyho, ako leží na dlážke vagóna, pričom ďalší muž – 24-ročný Penny – ho drží okolo krku.



Svedkovia a personál metra uviedli, že 30-ročný Neely sa v metre správal nevypočítateľne a agresívne a pokrikoval na ostatných pasažierov, že je hladný a smädný.



Agentúra AFP upozorňuje, že tragický incident zároveň súvisí s dvomi závažnými problémami v New Yorku – prvým je množstvo ľudí bez domova, ktorí trpia psychickými ťažkosťami, a druhým sú obavy obyvateľov mesta o vlastnú bezpečnosť v priestoroch metra. Situácia má však v tomto prípade i rasový podtón, keďže Penny je beloch a Neely Afroameričan.



Podľa ľudí, ktorí Neelyho poznali, tento muž dlhodobo trpel psychickými ochoreniami a mnohokrát bol zadržaný, pričom jeho matku zavraždili, keď bol ešte tínedžerom.



Aktivisti angažujúci sa v oblasti duševného zdravia obvinili newyorské úrady, že Neelymu neposkytli potrebnú pomoc. Niektorí používatelia sociálnych sietí naopak chválili vojaka Pennyho, že zasiahol, hoci mu vyčítali použitie neprimeranej sily. Newyorský koroner dospel k záveru, že Neelyho smrť bola zapríčinená "stlačením" krku.