Amerického rapera Jay-Z obvinili zo znásilnenia 13-ročného dievčaťa

New York 9. decembra (TASR) - Hudobník a producent Jay-Z bol obvinený zo znásilnenia 13-ročného dievčaťa v roku 2000. Raper to odmieta a tvrdí, že ide o pokus vydierať ho civilnou žalobou. Z rovnakého zločinu bol pôvodne žalovaný raper Sean Diddy Combs, ukazujú súdne dokumenty. TASR informujú podľa agentúry AFP.



V nedeľu aktualizovaná žaloba v občianskom konaní proti Combsovi tvrdí, že Jay-Z (vlastným menom Shawn Carter) a Combs znásilnili dievča na after party po udeľovaní cien MTV Video Music Awards v septembri 2000.



"Ďalšia celebrita stála a sledovala, ako sa Combs a Carter striedali pri (sexuálnom) útoku na maloletú. Mnohí ďalší boli prítomní na after party, ale neurobili nič, aby zastavili útok," uvádza sa v žalobe. Obaja sa podľa žaloby podieľali spoločne na mnohých podobných incidentoch a musia preto čeliť spravodlivosti.



Jay-Z bol pôvodne identifikovaný ako "celebrita A". Žalobca nie je v žalobe priamo identifikovaný. Právnika, ktorý podal žalobu, nazval Jay-Z "poľutovaniahodným človekom".



"Môj právnik dostal od právnika menom Tony Buzbee písomný pokus o vydieranie. Zrátal som si, že povaha týchto obvinení a pozornosť verejnosti ma majú prinútiť (finančne) urovnať situáciu. Nie pane, malo to opačný efekt! Prinútilo ma to odhaliť, že ste podvodník. Nie, nedám vám žiadne peniaze! Tieto obvinenia sú také ohavné, že vás žiadam, aby ste podali trestné oznámenie, nie občianske!" zverejnil na sieti X label Roc Nation, ktorý vlastní Jay-Z.



Právnik Buzbee pre agentúru AFP povedal, že "žaloba hovorí sama za seba. Ide o veľmi vážnu vec, ktorá bude predmetom súdneho sporu."



Federálna prokuratúra tvrdí, že Combs sexuálne zneužíval ženy a pomocou hrozieb a násilia ich nútil k užívaniu drog na večierkoch. Trestné konanie sa začne 5. mája 2025, Combs všetky obvinenia odmieta. Čelí sérii ďalších žalôb a len samotný Buzbee v októbri uviedol, že viac ako 100 údajných obetí plánuje proti nemu právne kroky.