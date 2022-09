Americkej herečke Jane Fondovej diagnostikovali rakovinu

Los Angeles 3. septembra (TASR) — Americkej herečke a aktivistke Jane Fondovej diagnostikovali rakovinové ochorenie. Začala šesťmesačnú chemoterapiu, ktorú zatiaľ znáša dobre. V piatok to oznámila na Instagrame, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Zistili mi non-Hodgkinov lymfóm a začala som s chemoterapiou. Je to dobre liečiteľná rakovina. 80 percent ľudí prežije, takže sa cítim sa naozaj dobre," napísala 84-ročná dvojnásobná držiteľka Oscara a prominentná podporovateľka Demokratickej strany.



Ďalej zdôraznila, že má šťastie, pretože má zdravotné poistenie, ktoré jej zabezpečuje prístup "k najlepším lekárom a liečbe". Považuje to za privilégium, ktoré si mnohí Američania nemôžu dovoliť.



"Takmer každá rodina v Amerike sa niekedy musela vyrovnať s rakovinou a priveľa z nich nemá prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávam, a to nie je správne," napísala Fondová.



Vo svojich aktivitách v oblasti boja proti klimatickej zmene mieni pokračovať aj napriek chorobe, pretože nechce dovoliť, aby jej "rakovina zabránila robiť všetko, čo môže". Okrem toho chce viac hovoriť o príčinách rakoviny ako o možných liekoch.



V rozhovore pre časopis Vogue v roku 2019 Fondová povedala, že rakovinu mala už viackrát. Keďže zbožňuje slnko, pravidelne chodieva k svojmu dermatológovi, ktorý jej odstráni podozrivé miesta. V roku 2018 si nechala odstrániť rakovinové tkanivo z dolnej pery. V roku 2010 jej rutinná kontrola odhalila malý nádor v prsníku. Po operácii ju považovali za vyliečenú.



Fondová sa prvýkrát objavila na obrazovke v roku 1960. Oscara pre najlepšiu herečku získala za filmy Klute (1971) a Návrat domov (1978). Okrem toho má na svojom konte ďalších päť nominácií, z toho štyri pre najlepšiu herečku.



Herectvu sa venuje aj vo vysokom veku. Okrem iného účinkuje v seriáli Grace and Frankie, ktorý vysiela streamovacia platforma Netflix.