Americkí a írski experti cvičia na Cypre ukrajinských odmínovačov

Nikózia 12. mája (TASR) - Cyprus v rámci misie vojenskej pomoci pre Ukrajinu spolupracuje s írskymi a americkými vojenskými expertmi pri výcviku dvoch skupín ukrajinských odmínovačov. V piatok to oznámil cyperský minister obrany Michalis Jorgallas. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prvá skupina 24 Ukrajincov v súčasnosti absolvuje výcvik v cyperských vojenských zariadeniach, ďalšia by mala prísť budúci mesiac, spresnil minister.



Výcvik sa uskutočňuje pod záštitou Pomocnej misie Európskej únie na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukrajina), ktorú zriadili vlani v októbri.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine by tím expertov pozostávajúci z 5000 členov potreboval najmenej 30 rokov, aby vyčistil všetky míny z neoznačených mínových polí v oblasti frontovej línie, uviedol Jorgallas.



Podľa jeho slov sa cyperskí inštruktori zúčastňujú aj na výcviku Ukrajincov v Nemecku.



Cyprus má veľa skúsenosti s odmínovaním. Míny sú pozostatkom obrany voči tureckej armáde, ktorá v roku 1974 obsadila sever ostrova po tom, ako gréckocyperskí nacionalisti uskutočnili štátny prevrat s cieľom pripojiť ostrov ku Grécku.



S odstraňovaním mín v pásme oddeľujúcom medzinárodne uznanú Cyperskú republiku a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva len Ankara, roky pomáhali aj experti mierových síl OSN.