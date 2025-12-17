Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Zahraničie

Americkí a ruskí predstavitelia budú cez víkend rokovať v Miami

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Americkú stranu by mali tradične zastupovať Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 17. decembra (TASR) - Americkí a ruskí predstavitelia sa tento víkend stretnú v Miami v rámci snáh administratívy prezidenta Donalda Trumpa ukončiť takmer štvorročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Informoval o tom v stredu magazín Politico s odvolaním sa na dva zdroje, píše TASR.

Súčasťou ruskej delegácie by podľa jedného zo zdrojov mal byť i osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev. Americkú stranu by mali tradične zastupovať Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa jedného zdroja Politica sa s americkou delegáciou ešte predtým možno stretne ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.

Obaja americkí vyslanci sa tento týždeň zúčastnili na rokovaniach s európskymi a ukrajinskými predstaviteľmi v Berlíne s cieľom rokovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu či možnosti teritoriálnych ústupkov Rusku. Spojené štáty údajne Kyjevu ponúkli bezpečnostné záruky podobné článku päť Severoatlantickej zmluvy.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?