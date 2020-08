Americkí astronómovia: Komunikačné satelity môžu rušiť vesmírny výskum

Washington 26. augusta (TASR) - Národná vedecká nadácia USA a Americká astronomická spoločnosť v utorok zverejnili postupy, akými by chceli zmierniť rušenie astronomického výskumu komerčnými satelitmi, ktoré komplikujú zbieranie údajov o vesmíre zo Zeme.



Správa vychádza z výsledkov virtuálneho workshopu SATCON1, na ktorom sa na prelome júna a júla zúčastnilo viac ako 250 expertov. Správa sa týka satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO), ktoré sa využívajú na poskytovanie internetového pripojenia v odľahlých častiach planéty. Práve tam sa však nachádza mnoho výskumných teleskopov z dôvodu minimálneho svetelného smogu.



Podľa astronóma z pracoviska Kalifornskej univerzity v meste Davis Anthonyho Tysona budú v istej miere satelitmi ovplyvnené "všetky optické a infračervené teleskopy", pričom žiadna kombinácia možných opatrení neodstráni ich vplyv úplne. "Nedá sa im vyhnúť," citoval Tysona časopis Science.



V prevádzke je momentálne niekoľko stoviek LEO satelitov, avšak ak budú satelitné spoločnosti postupovať podľa svojich plánov, čoskoro ich bude na oblohe viac než 100.000.



Podľa astronómov bude satelitmi najviac ovplyvnený teleskop Very C. Rubinovej v Čile, ktorý začne skúmať vesmír budúci rok a bude najväčším teleskopom na svete. Stopy satelitov na skúšobnej snímke tohto teleskopu zakrývali niekoľko pixelov, čo značne obmedzí výskum.



Satelity budú údajne prekážkou aj pre teleskopy, ktoré sa používajú na hľadanie asteroidov s potenciálom ohroziť Zem. Takéto teleskopy sa totižto používajú počas súmraku a LEO satelity sú najviac viditeľné tesne nad horizontom práve vtedy, keď na ne ešte dopadajú slnečné lúče, pričom pozorovateľ je už v tme.



Jediným spôsobom, ako sa dá problému úplne vyhnúť, je podľa správy spoločností obmedziť počet LEO satelitov na obežnej dráhe.



Vedci ďalej napríklad odporúčajú satelitným spoločnostiam vynášať satelity najviac do výšky 600 km nad zemským povrchom, vyrábať satelity s tmavším povrchom alebo inak obmedziť odrážanie slnečných lúčov či vytvoriť programy, ktoré vymažú stopy satelitov z teleskopických snímok.