Americkí chirurgovia transplantovali celé oko aj s časťou tváre

Washington 9. novembra (TASR) – Tím chirurgov v New Yorku vykonal prvú transplantáciu celého oka. Zákrok bol označený za prielom v medicíne, hoci stále nie je jasné, či sa pacientovi opäť vráti zrak. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Elektrikára Aarona Jamesa počas revízie elektrického vedenia v júni roku 2021 do tváre zasiahol výboj s napätím 7,2 kilovoltu. Utrpel rozsiahle zranenia hlavy, krku a ľavej ruky a oslepol na ľavé oko.



Chirurgický zákrok sa uskutočnil ešte 27. mája, o jeho výsledkoch informovali až dnes. Počas 21-hodinovej operácie odstránili ľavé oko a časť tváre a nahradili ich orgánmi darcu.



"Už len to, že sa nám podarila transplantácia celého oka a (časti) tváre je obrovský úspech považovaný dlho za nemožný," vyhlásil vedúci chirurgického tímu Eduardo Rodriguez.



S transplantáciou celého oka mali chirurgovia doteraz čiastočný úspech u myší, na človeku bol podobný zákrok vykonaný po prvý raz. V prípade Jamesa zavážilo, že jeho zranenia si vyžadovali aj transplantáciu tváre.



Transplantát sa podľa lekárov hojí dobre, prekrvená je aj sietnica. Nie je však isté, či pacient získa zrak. Chirurgička Kia Washingtonová z Coloradskej univerzite považuje obnovu zraku za nepravdepodobnú, pretože od operácie už uplynul dlhší. Podľa nej v budúcnosti pomôže nasadenie ďalších moderných lekárskych postupov, napríklad génovej terapie.