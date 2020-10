Americkí členovia Zboru náčelníkov štábov sú v izolácii

Washington 6. októbra (TASR) - Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley a ďalší členovia tohto zboru sú v samoizolácii. Reagovali tak na skutočnosť, že sa minulý týždeň stretli v Pentagóne s vysokopostaveným dôstojníkom, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters.



V preventívnej izolácii sú okrem generála Milleyho aj podpredseda a ďalší členovia Zboru náčelníkov štábov, teda velitelia pozemných síl, vojenského námorníctva, letectva a námornej pechoty. Všetci mali doposiaľ negatívne testy na koronavírus a neprejavujú sa u nich nijaké symptómy ochorenia. Aj z izolácie pokračujú v plnení svojich bežných služobných povinností.



Členovia Zboru náčelníkov štábov sa minulý týždeň stretli v Pentagóne so zástupcom veliteľa americkej Pobrežnej stráže, admirálom Charlesom Rayom. U toho sa počas víkendu prejavili mierne symptómy ochorenia a v pondelok ho pozitívne otestovali na nový koronavírus, načo sa uchýlil do domácej karantény.



U nijakého iného z vysokopostavených predstaviteľov armády sa zatiaľ nákaza nepotvrdila. Stále sa však vykonávajú ďalšie testy a pokračuje vyhľadávanie osôb, s ktorými prišiel admirál Ray do kontaktu.



Pentagón ubezpečil, že objavenie sa nákazy vo veliteľských kruhoch armády USA nijako neovplyvní jej fungovanie. "Nezmenilo sa nič na operačnej pripravenosti ani na akcieschopnosti amerických ozbrojených síl. Poprední vojenskí velitelia sú naďalej schopní plného služobného nasadenia a vykonávajú svoje povinnosti z inej pracovnej lokality," zdôraznil hovorca Pentagónu Jonathan Hoffman, ktorého citovala stanica CNBC.



Do kontaktu s infikovaným admirálom údajne prišlo do 14 príslušníkov ozbrojených síl, píše AP. Zatiaľ nie je známe, kde sa nakazil, zdroje blízke armáde sa však domnievajú, že sa tak nestalo na podujatí v Bielom Dome, po ktorom prezident Donald Trump minulý piatok oznámil, že mal pozitívny test na koronavírus.



Po jeho ozname viacero ľudí z jeho okolia - vrátane jeho manželky Melanie, manažéra jeho volebnej kampane Billa Stepiena či hovorkyne Bieleho domu Kayleigh McEnanyovej oznámilo, že boli tiež infikovaní. Epicentrom bolo pravdepodobne podujatie v Bielom dome, kde Trump predstavil svoju kandidátku na sudkyňu najvyššieho súdu. Väčšina hostí nemala rúška a nedodržiavala medzi sebou dostatočné odstupy.