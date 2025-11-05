< sekcia Zahraničie
Americkí Demokrati uspeli vo voľbách starostov aj guvernérov
V New Jersey bola za favoritku tiež považovaná demokratická kandidátka Mikie Sherrillová, no jej výhra nebola podľa prieskumov verejnej mienky taká jasná.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Obyvatelia Spojených štátov si v utorok volili nových zástupcov na postoch starostov niekoľkých miest a guvernérov štátov Virgínia a New Jersey. Novým starostom New Yorku sa stal ľavicový kandidát Zohran Mamdani a demokrati uspeli aj v ďalších mestách ako Pittsburgh či Detroit, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Demokratka Abigain Spanbergerová sa po voľbách stane prvou guvernérkou Virgínie. Jej víťazstvo podľa AFP nebolo prekvapením, keďže prieskumy verejnej mienky ukazovali, že si počas celej kampane udržovala stabilný náskok.
„Všetci ste si zvolili vedenie, ktoré sa bude neúnavne sústrediť na to, čo je najdôležitejšie – znižovanie nákladov, zaistenie bezpečnosti našich komunít a posilnenie našej ekonomiky pre všetkých obyvateľov Virgínie,“ povedala Spanbergerová vo svojom víťaznom prejave.
Obyvatelia New Yorku si za svojho starostu zvolili 34-ročného Mamdaniho, ktorý sa narodil v Ugande v rodine indického pôvodu a od svojich siedmich rokov žije v USA. V predvolebnej kampani tvrdil, že chce z New Yorku spraviť mesto dostupné pre všetkých, nielen pre bohatých.
Mamdani je dlhoročným podporovateľom Palestínčanov a opakovane kritizoval izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy. Napriek tomu však odsudzuje antisemitizmus ako aj islamofóbiu, ktorej sám čelil, vysvetľuje AFP. Americký prezident Donald Trump ho podľa agentúry nazýva „malým komunistom“.
