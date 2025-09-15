< sekcia Zahraničie
Americkí dôstojníci sledovali rusko-bieloruské manévre Západ 2025
Autor TASR
Minsk 15. septembra (TASR) — Zástupcovia americkej armády sledovali v pondelok v Bielorusku priebeh rusko-bieloruských manévrov Západ 2025, ktoré sa začali 12. septembra a potrvajú do utorka. Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na bieloruské ministerstvo obrany, ktoré účasť Američanov prezentovalo ako prekvapenie.
„Kto by si pomyslel, že takto sa začne ďalší deň cvičenia Západ 2025?“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, v ktorom tiež pripomenulo, že ako pozorovatelia prišli zástupcovia 23 krajín vrátane dvoch ďalších členských štátov NATO - Turecka a Maďarska.
„Som rád, že ste zareagovali na naše pozvanie. Chceli sme, aby ste si (cvičenia) pozreli a poskytli objektívne hodnotenie,“ povedal pri privítaní americkej delegácie bieloruský minister obrany Viktar Chrenin citovaný agentúrou BelTA.
„Ukážeme vám čokoľvek, čo vás zaujíma. Čokoľvek chcete. Môžete tam ísť, poobzerať sa, porozprávať sa s ľuďmi,“ uviedol Chrenin.
Americkí dôstojníci odmietli hovoriť s novinármi, poznamenala agentúra Reuters. Podľa nej je ich prítomnosť v Bielorusku ďalším znakom otepľovania vzťahov medzi Washingtonom a Minskom, spojencom Moskvy, ktorý umožnil využiť ruským silám svoje územie na začiatku ich invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Americká strana sa zatiaľ k správam o prítomnosti svojich vojakov v Bielorusku nevyjadrila.
John Coale, vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa, rokoval minulý týždeň v Minsku s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorý súhlasil s prepustením 52 politických väzňov vrátane 14 cudzincov. USA za to zmiernili sankcie voči bieloruskej národnej leteckej spoločnosti Belavia.
Trump chce v blízkej budúcnosti znovu otvoriť americké veľvyslanectvo v Bielorusku, normalizovať bilaterálne vzťahy a oživiť hospodársku a obchodnú spoluprácu, povedal po rokovaní Coale.
