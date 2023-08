Americkí experti: Ukrajinské sily postupujú v Záporožskej oblasti

Washington 12. augusta (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily v rámci svojej protiofenzívy postúpili na západe Záporožskej oblasti. V správe to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), na ktorý sa v sobotu odvolala tlačová agentúra DPA.



Ukrajinským vojakom sa "podarili takticky významné postupy územím", napísal inštitút so sídlom vo Washingtone v správe zverejnenej v piatok večer miestneho amerického času. Fotografie zachytávali Ukrajincov, ako dorazili do severných okrajových častí obce Robotyne, ktorá sa nachádza približne desať kilometrov južne od mesta Orichiv.



ISW v správe informoval aj o zintenzívnených ruských útokoch blízko mesta Kupiansk v severovýchodnej Charkovskej oblasti, ktorú Ukrajinci vlani oslobodili od okupačných vojakov.



Britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe, opierajúcej sa o spravodajské zdroje, napísalo, že Rusko posiela viac vojakov do Záporožskej oblasti, kde Rusi čelia ukrajinskému tlaku. Rusko pravdepodobne posiela výsadkové jednotky z Chersonskej oblasti do okolia Orichivu (v Záporožskej oblasti).



Toto presúvanie vojakov oslabuje Rusov nasadených v blízkosti východného brehu rieky Dneper (ukrajinsky: Dnipro), kde na nich čoraz viac doliehajú ukrajinské obojživelné útoky.