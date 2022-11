Americkí inšpektori kontrolujú použitie západných zbraní na Ukrajine

Washington 1. novembra (TASR) - Malý počet amerických inšpekčných síl priamo na Ukrajine kontroluje, či ukrajinskí vojaci riadne zodpovedajú za zbrane dodávané západnými spojencami. Pod podmienkou anonymity to v pondelok novinárom potvrdil vysoký predstaviteľ ministerstva obrany USA. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Miesta ani počet inšpekcií americký predstaviteľ nekonkretizoval. Inšpektori idú tam, kde to bezpečnostné podmienky dovolia, vysvetlil s tým, personál USA nemôže vykonávať inšpekcie "v blízkosti frontových línií".



Podľa tohto zdroja už bolo vykonaných niekoľko inšpekcií a zodpovedá za ne v Kyjeve americký pridelenec obrany a tím Úradu pre obrannú spoluprácu USA. Ukrajinskí predstavitelia inšpekcie podporujú a doteraz boli v prípade distribúcie zbraní transparentní.



Toto úsilie je súčasťou širšej kampane, ktorú oznámilo ministerstvo zahraničných vecí USA. Cieľom je zabezpečiť, aby západné zbrane pre Ukrajinu neskončili v rukách ruských jednotiek, extrémistických skupín alebo pašerákov. To by nepriateľom uľahčilo vypracovanie protiopatrení alebo operácie pod falošnou vlajkou. Tieto obavy sa doteraz nenaplnili.



Začiatkom tohto roka USA potvrdili, že malý počet amerických vojenských jednotiek sa vrátil na veľvyslanectvo v Kyjeve, aby plnili bezpečnostné a iné úlohy. Americký prezident Joe Biden vylúčil akúkoľvek bojovú úlohu amerických síl na Ukrajine.