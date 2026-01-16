< sekcia Zahraničie
Americkí kongresmani navštívili Dánsko s cieľom zmierniť napätie
Kodaň 16. januára (TASR) - Viacerí americkí kongresmani v piatok počas cesty do Dánska kritizovali nároky prezidenta USA Donalda Trumpa na Grónsko. Podľa republikánskej senátorky Lisy Murkowskej by sa Washington mal na Grónsko pozerať ako na „spojenca, nie majetok“. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Delegácia amerického Senátu a Snemovne reprezentantov navštívila Kodaň s cieľom zmierniť napätie po výrokoch prezidenta. Okrem stretnutia z dánskymi a grónskymi poslancami mala na programe aj rozhovory s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a predsedom grónskej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.
Republikánka Murkowská z Aljašky je podľa DPA jednou z mála straníckych kolegov amerického prezidenta, ktorí sa nevyhýbajú konfrontácii s ním. Patrí tiež k iniciátorom návrhu zákona, ktorý by Trumpovej vláde zakázal anektovať, obsadiť alebo inak kontrolovať územie iného štátu NATO bez súhlasu dotknutého partnera.
Trump v piatok pohrozil uvalením obchodných ciel na krajiny, ktoré nepodporia jeho plán prevziať kontrolu nad Grónskom, autonómnym územím Dánska. Opakovane zdôraznil, že Washington má záujem o strategický ostrov, ktorý podľa neho USA potrebujú z hľadiska národnej bezpečnosti. Európski partneri v NATO s jeho zámermi jasne nesúhlasia.
Delegácia amerického Kongresu oznámila, že v Kodani si chce vypočuť názory dánskych a grónskych predstaviteľov a oboznámiť s nimi po návrate ďalších politikov v USA. Cieľom je „znížiť teplotu“ v súčasnej vyhrotenej diskusii, uviedol demokratický senátor Chris Coons.
„Existujú hrozby pre bezpečnosť Grónska zo strany Ruska a Číny? Nie, v súčasnosti nie,“ povedal Coons v narážke na jeden z Trumpových dôvodov, prečo USA potrebujú získať Grónsko.
