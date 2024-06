Americkí kongresmani sa stretli s dalajlámom, čo vyvolalo hnev Číny

Tibeťanka v exile drží vlajku USA a nahráva si ju telefónom na verejnom podujatí, počas ktorého americkú delegáciu vedenú republikánskym poslancom Michaelom McCaulom pozdravil predseda Ústrednej tibetskej správy a ďalší predstavitelia v chráme Tsuglakhang v indickej Dharamshale v stredu 19. júna 2024. Foto: TASR/AP

Stojaci (zľava doprava) demokratický poslanec Gregory Meeks, predseda Ústrednej tibetskej správy Penpa Tsering, republikánsky poslanec Michael McCaul a demokratická bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová stoja spolu pri príchode na verejné podujatie, počas ktorého tibetskí exiloví vládni predstavitelia blahoželali delegátom USA v chráme Tsuglakhang v indickej Dharamshale v stredu 19. júna 2024. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 19. júna (TASR) - Delegácia členov Kongresu Spojených štátov sa v stredu v indickej Dharamsále stretla s tibetským dalajlámom, čo vyvolalo hnev Číny, ktorá považuje tohto exilového duchovného vodcu za nebezpečného separatistu.Ako informovala agentúra AP, delegáciu viedol republikánsky kongresman Michael McCaul a jej súčasťou bola aj bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.Okrem dalajlámu, ktorý žije v exile od svojho úteku z Tibetu po neúspešnom povstaní proti čínskej vláde v roku 1959, sa americkí kongresmani stretli aj s predstaviteľmi tibetskej exilovej vlády, ktorá chce pre Tibet väčšiu autonómiu.Peking túto exilovú administratívu neuznáva a od roku 2010 nevedie so zástupcami dalajlámu žiadny dialóg.Po stretnutí s dalajlámom sa sedem amerických zákonodarcov prihovorilo stovkám ľudí, ktorí sa zhromaždili v kláštore vedľa sídla 88-ročného duchovného vodcu, pričom mávali americkými a tibetskými vlajkami.Kongresmani v príhovoroch uviedli, že hlavným cieľom ich návštevy bolo hovoriť o zákone o riešení problémov Tibetu, ktorý minulý týždeň schválil americký Kongres a ktorého cieľom je podporiť dialóg medzi dalajlámom a čínskymi predstaviteľmi s nádejou na nájdenie nenásilného riešenia vzťahov medzi Tibetom a Pekingom. Návrh zákona bol po schválení poslancami zaslaný na podpis prezidentovi Joeovi Bidenovi.McCaul vo svojom príhovore informoval, že návrh zákona potvrdzuje podporu práva Tibetu na sebaurčenie zo strany USA. Dodal, že tento týždeň dostala delegácia list od Komunistickej strany Číny, v ktorom ich varovala pred návštevou Tibetu. "Nenechali sme sa zastrašiť, takže sme dnes tu," povedal McCaul za potlesku ľudí.Návšteva kongresmanov u dalajlámu i prijatý zákon vyvolali rýchlu reakciu Pekingu, doplnila AP.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien v utorok vyzval Washington, aby nepodporoval nezávislosť Tibetu. vyhlásil tiež, že Biely dom "nesmie podpísať zákon", v opačnom prípade Čína prijme "rozhodné opatrenia". Nešpecifikoval však pritom, o aké opatrenia môže ísť.Čína obvykle argumentuje, že Tibet pod jeho vládou zažíva sociálnu stabilitu a hospodársky rast.Dalajláma odmieta tvrdenie Pekingu, že je separatistom, a tvrdí, že sa len zasadzuje za autonómiu a ochranu budhistickej kultúry a náboženstva Tibetu.Tibetský duchovný vodca v minulosti nadviazal kontakty s viacerými vplyvnými predstaviteľmi USA i prezidentmi - od Jimmyho Cartera po Baracka Obamu - s výnimkou Donalda Trumpa. S Bidenom sa od jeho nástupu do funkcie v roku 2021 ešte nestretol.Očakáva sa, že dalajláma vo štvrtok odcestuje do USA na lekárske vyšetrenie. Nateraz nie je jasné, či sa počas pobytu v USA uskutočnia aj nejaké stretnutia s politikmi či vplyvnými osobnosťami.