Syn Usámu bin Ládina je údajne mŕtvy

Posledné známe verejné vyhlásenie Hamzu bin Ládina zverejnila mediána služba al-Káidy v roku 2018. Hamza v ňom hrozí Saudskej Arábii a vyzýva obyvateľov Arabského polostrova na vzburu.

Washington 31. júla (TASR) - Spojené štáty údajne získali informáciu podľa ktorej Hamza bin Ládin, syn a potenciálny nástupca bývalého vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, už nežije. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia NBC s odvolaním sa na troch amerických predstaviteľov.



Nemenovaní predstavitelia nešpecifikovali, kde, kedy a za akých okolností Hamza bin Ládin zomrel, ani to, akú úlohu v jeho úmrtí zohrali Spojené štáty. Nie je jasné ani to, či Spojené štáty jeho smrť potvrdili.



Americký prezident Donald Trump sa k údajne smrti bin Ládinovho syna nechcel vyjadriť. "Nechcem to komentovať," odpovedal na otázku redaktora televízie Fox News v Bielom dome pri prijatí mongolského prezidenta Chaltmágína Battulga.



Posledné známe verejné vyhlásenie Hamzu bin Ládina zverejnila mediána služba al-Káidy v roku 2018. Hamza v ňom hrozí Saudskej Arábii a vyzýva obyvateľov Arabského polostrova na vzburu.



Usáma bin Ládin viedol teroristickú sieť al-Káida a nariadil aj rozsiahle útoky na USA z 11. septembra 2001. V roku 2011 ho zabili americké špeciálne jednotky počas operácie v Pakistane. Listy údajne napísané Usámom bin Ládinom naznačovali, že pripravoval práve Hamzu, považovaného za jeho obľúbeného syna, aby ho v pozícii lídra al-Káidy neskôr nahradil.



Hamza bin Ládin by mal mať v súčasnosti okolo 30 rokov a USA ho už pred dvoma rokmi označili za globálneho teroristu. Hamza je ženatý s dcérou Muhammada Attu — únoscu jedného z lietadiel, ktoré 11. septembra 2001 spáchali útoky na USA.



Manželky a deti Usámu bin Ládina sa po útokoch na USA vrátili do Saudskej Arábie, kde im bývalý korunný princ Muhammad bin Nájif poskytol útočisko. Hamzovo miesto pobytu však známe nie je, pričom západné tajné služby sa oň zaujímajú už vyše dva roky. Považujú ho totiž už dlhšie za osobu, ktorá by mohla stmeliť nasledovateľov bin Ládina. Saudská Arábia ho v novembri 2018 zbavila občianstva.



Predpokladá sa, že Hamza strávil nejaký čas v Iráne so svojou matkou, pričom práve v tejto krajine zrejme aj uzavrel manželstvo s dcérou Muhammada Attu. Iné správy však naznačujú, že sa zdržiaval v Pakistane, Afganistane alebo Sýrii.