Americkí scenáristi po 15 rokoch opäť vstupujú do štrajku

Los Angeles 2. mája (TASR) - Tisíce hollywoodskych televíznych a filmových scenáristov vstúpia v utorok do štrajku, pretože nedosiahli dohodu o vyšších platoch a lepších pracovných podmienkach so štúdiami a streamovacími spoločnosťami. TASR správu prevzala z agentúr AFP, AP a Reuters.



O neúspechu rokovaní informovalo svojich členov v e-maile Americké združenie filmových a televíznych scenáristov (WGA). Reakcie štúdií na ich návrhy označilo ako "úplne nedostatočné vzhľadom na existenčnú krízu, ktorej autori čelia". Písanie všetkých scenárov sa má okamžite zastaviť, informovalo WGA svojich členov.



Scenáristi so štúdiami začali rokovať v marci. Vyjednávačom sa však nepodarilo dohodnúť sa na podmienkach novej kolektívnej zmluvy pred vypršaním existujúcej.



Aliancia filmových a televíznych producentov (AMPTP) zastupujúca spoločnosti vrátane Walt Disney a Netflix potvrdila, že rokovania sa "skončili bez dohody".



Štrajk by mohol mať potenciálne katastrofálne následky na americký zábavný priemysel, uvádza AFP.



Naposledy americkí scenáristi štrajkovali v roku 2007. Štrajk vtedy trval 100 dní a kalifornskú ekonomiku stál viac ako dve miliardy dolárov.